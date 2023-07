Stadt Memmingen stellt neue Ortsschilder auf: Aus Steinheim wird plötzlich Zieglerberg

Die Stadt Memmingen hat im Nordosten von Steinheim einige Ortsschilder neu aufgestellt. Die Anlieger sind sauer. Denn sie wurden vorab nicht informiert.

14.07.2023 | Stand: 09:34 Uhr

Stellen Sie sich vor, Sie wachen eines morgens auf und Ihr Wohnort hat plötzlich einen neuen Namen. So oder zumindest so ähnlich ist es Bürgerinnen und Bürgern aus Steinheim ergangen. Denn vor ein paar Tagen wurden einige Ortsschilder im Nordosten des Memminger Ortsteils, etwas abseits vom Kernort jenseits der Memminger Ach, ausgetauscht beziehungsweise neu montiert. Auf den gelben Tafeln ist aber nicht etwa Steinheim zu lesen, sondern „Zieglerberg“. Darunter steht: „Stadt Memmingen“. Was es damit auf sich hat, ist den betroffenen „Neu-Zieglerbergern“ ein Rätsel.

