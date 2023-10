Stadt Memmingen will den Kempter Hof kaufen

Erneut wurde ein Bauantrag für ein Wohnhaus am Rande der Altstadt von Memmingen abgelehnt. OB Rothenbacher regt ein Projekt in Eigenregie der Stadt an.

06.10.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Was lange währt, wird ..... wieder nichts. Bereits zum neunten Mal haben sich die Memminger Stadträte jetzt mit Plänen für eine neue Bebauung auf dem Gelände des Kempter Hofs befasst. Am Ende lehnten die Mitglieder des Bauausschusses den betreffenden Bauantrag für ein Mehrfamilienhaus mit acht zu fünf Stimmen ab. Zugleich kündigte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher überraschend an, dass die Stadt dem Eigentümer und Bauherrn Josef Kurz ein Angebot zum Kauf des Kempter Hofs machen werde, um dort in Eigenregie „etwas zu entwickeln“. Indes sagte Kurz am Freitag auf Anfrage unserer Redaktion, dass ihm so ein Angebot noch nicht bekannt sei. Deshalb könne er sich dazu auch nicht äußern.

