Stadt Memmingen will Ortsschilder wieder austauschen: Aus „Zieglerberg“ wird nun „Steinheim-Einöde“

Neue Ortstafeln haben in Steinheim für Verärgerung gesorgt. Bei einem Ortstermin mit der Stadt Memmingen kam es nun zu einer Lösung. Ein Punkt bleibt strittig.

28.07.2023 | Stand: 08:25 Uhr

Dieses Vorgehen der Stadt hatte bei einigen Steinheimerinnen und Steinheimern für Verärgerung gesorgt: Vor ein paar Wochen wurden im Osten des Memminger Ortsteils, etwas abseits des Kernorts, von einem Tag auf den anderen Ortsschildern ausgetauscht oder neu montiert. Doch auf den Tafeln stand nicht etwa „ Steinheim “, sondern „ Zieglerberg “, was vor allem den Anliegern dort überhaupt nicht passte. Zumal sie vorab nicht darüber informiert worden waren. Entsprechend groß war nun das Interesse bei einem Ortstermin am Rande von Steinheim mit Vertretern der Stadtverwaltung. Dabei kam es auch zu einem Ergebnis: Denn die Ortstafeln sollen nun wieder ausgetauscht werden. Statt „Zieglerberg “ soll die Ortschaft nun „Steinheim-Einöde“ heißen. Eine neue Verkehrsregelung bleibt aber weiter umstritten.

Memmingens Oberbürgermeister räumt ein: Kommunikation war nicht optimal

Dass es sich bei dem Austausch der Tafeln nicht nur um ein „fachliches“, sondern auch um ein „emotionales Thema“ handelt, betonte auch Oberbürgermeister Jan Rothenbacher . Es sei deutlich geworden, dass nicht alle Seiten mit dieser Situation ganz zufrieden seien. Er räumte ein, dass die Kommunikation nicht optimal verläuft sei. Mit dem Ortstermin will man Transparenz schaffen. Wobei er auch betonte, dass dies in ähnlich gelagerten Fällen das normale Prozedere sei.

Bei einer regulären Verkehrsschau mit Tiefbauamt, Straßenverkehrsamt und Polizei sei festgestellt worden, dass die bisherige Beschilderung nicht der geltenden Rechtslage entspreche. Denn die Bebauung in dem Bereich, der in Zieglerberg umbenannt wurde, sei zusammenhängend und habe somit einen Ortscharakter. „Und hier muss eben ein Ortsschild hin.“ Doch der Name Steinheim dürfe nicht draufstehen, da jeder einheitliche Baubereich durch eine eigene Ortstafel ausgewiesen werden müsse, so der OB. Und der Name Zieglerberg sei naheliegend gewesen, da er in dem Gebiet einen großen Teil der Flurnamen ausmache.

Vorschlag für neuen Namen kommt von einem Anlieger aus "Zieglerberg"

Viele Anlieger sind mit dieser Wahl aber alles andere als glücklich. Ein Unternehmer, der dort wohnt, berichtete, dass er seit der Umbenennung in den vergangenen zwei Wochen acht Anrufe von Kunden erhalten habe, die gefragt hätten, wo sich seine Firma denn nun befinde. OB Rothenbacher bot den Anwesenden an, Alternativbezeichnungen vorzuschlagen, worauf Anlieger Erwin Ranz den Namen „Steinheim-Einöde“ ins Spiel brachte. Denn so sei dieses Gebiet historisch immer bezeichnet worden. Dass die Rechtslage diese Namensbezeichnung ermöglicht, bestätigte Thomas Schuhmaier, Leiter des städtischen Referats für Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Bis die neuen Schilder eintreffen, wird es laut Tiefbauamtsleiter Urs Keil allerdings noch etwas dauern, da es sich um Sonderanfertigungen handle.

Streitpunkt: Warum wurde das Tempo-70-Schild in Steinheim abmontiert?

Während die Anwesenden mit dieser Lösung weitgehend zufrieden waren, konnte ein weiterer strittiger Punkt nicht gänzlich ausgeräumt werden. Der Vorsitzende des Steinheimer Bürgerausschusses Matthias Heuss bemängelte, dass am neuen Ortsausgang von Steinheim ein Tempo-70-Schild entfernt wurde. Nun seien quasi 100 Stundenkilometer erlaubt. „Dabei haben wir schon immer gesagt, dass hier eigentlich schon 70 km/h zu viel sind.“ Dass dieser knapp ein Kilometer lange Bereich der Rotreiserstraße aus ihrer Sicht gefährlich sei, da er auch von vielen Radfahrern und Schulkindern genutzt werde, betonten einige der Anwesenden.

Stadt Memmingen verspricht neue Verkehrsmessungen

Die Leiterin des Straßenverkehrsamts, Birgit Haldenmayr, erklärte, dass sich Tempobeschränkungen immer begründen lassen müssten. Ansonsten seien sie rechtlich nicht zulässig. „Und das Schild an dieser Stelle war noch nie rechtskonform“, so Haldenmayr. Man habe dies aber erst bei der Verkehrsschau festgestellt. Sie verwies auch auf eine Verkehrsmessung, die vom 18. bis 25. Juli stattgefunden habe. Das Ergebnis: 85 Prozent aller Fahrzeuge fuhren 62 km/h oder weniger. „Diese Messung gibt es verkehrsrechtlich nicht her, dass wir hier wieder ein Tempo-70-Schild hinmachen“, sagte OB Rothenbacher. Mehrere Anwesende kritisierten, dass die Messung kurz vor einer Brücke erfolgt sei, an der sowieso abgebremst werde. Rothenbacher und Haldenmayr versprachen, dass nach den Sommerferien nochmals gemessen werde – und zwar an verschiedenen Standorten. Ebenso soll auf Wunsch einiger Bürger geprüft werden, ob vor der Brücke per Schild auf die Engstelle hingewiesen werden könnte. Auch seien Schilder möglich, die auf Fahrradfahrer und Fußgänger aufmerksam machen – zumindest als Übergangslösung. OB Rothenbacher räumte aber auch ein, dass die Situation insgesamt etwas unglücklich sei. „Da können wir uns auf einer emotionalen Ebene alle einig sein, aber die Rechtslage, an die wir als Staatsbedienstete gebunden sind, gibt derzeit leider nichts anderes her.“