Auf Bus angewiesene Memmingerin kritisiert "respektlose Busfahrer" und Fahrplan

Gerda Burckhardt ist 71 Jahre alt, lebt im Memminger Westen. Sie ist auf den Bus angewiesen, um beispielsweise Arzttermine wahrzunehmen und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Der neue Stadtbusverkehr sorgt bei ihr aber für eine Menge Unbehagen. Sie übt Kritik am Fahrplan und am Verhalten der Busfahrer.