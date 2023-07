Warum im Osten von Memmingen ein wichtiger Umzug ansteht

Seit den Anfängen im Zuge des Programms Soziale Stadt war das Quartiersbüro am Baltenplatz. Ab 1. Oktober bekommt es eine neue Adresse. Was sich dadurch ändert.

26.07.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Es soll Anlaufstelle für die Bürger sein, Treffpunkt, ein Ort des Austausch und nicht zuletzt eine Ideenwerkstatt: Bald hat das Quartiersbüro Memmingen-Ost, das im Rahmen des Programms Soziale Stadt geschaffen wurde, eine neue Adresse. Weil am Baltenplatz eine Umgestaltung im Gange ist, zieht das Büro zum 1. Oktober in Räume der ehemaligen VR-Bank-Filiale in der Ellenbogstraße 13. Dort bleibt nur der Vorraum mit Bankautomat bestehen. Von dort aus sowie über einen zentralen Eingang am Gebäude gelangen Besucherinnen und Besucher in die Räume des Quartiersbüros.

Neue Adresse für das Quartiersbüro ist die Ellenbogstraße 13. Dort zieht es in Räume der ehemaligen VR-Bank-Filiale. Nur der Vorraum mit Bankautomat bleibt bestehen. Bild: Fritz Pavlon

Am Baltenplatz in Memmingen baut die Mewo Mietwohnungen

„Wir haben Ende vergangenen Jahres erfahren, dass wir im Laufe von 2023 ausziehen müssen und hatten viel Zeit, etwas Neues zu suchen“, sagt Uwe Weißfloch, Leiter des Stadtplanungsamts. Vermieter der Räume am Baltenplatz ist die Memminger Wohnungsbaugenossenschaft Mewo. Diese beabsichtigt nach Auskunft von Vorstand Hans-Peter Fischer, an dieser Stelle unter anderem weitere Mietwohnungen zu bauen. Das bisherige Quartiersbüro wird abgerissen. Auf Nachfrage, ob auch angrenzende Gebäude – beispielsweise sind dort Wohnungen und ein Pizza-Abholdienst zu finden – abgebrochen werden, antwortet Fischer, dass keine entsprechenden Planungen bestünden. Er betont aber, dass es sich dabei um den derzeitigen Sachstand handelt.

Aktuell laufen Arbeiten an Bestandsgebäuden und eine Sanierung der Außenanlagen im Baltenviertel. Dabei bleibt Fischer zufolge etwas erhalten, das in vergangenen Jahren gewachsen ist: Bei der Initiative Bürgergarten entstanden Hochbeete, die von Bewohnern des Quartiers gehegt und gepflegt werden. Im Zuge der laufenden Arbeiten sind nach Auskunft des Mewo-Vorstands „auch Hochbeete für die Mieter geplant, welche jedoch über das Projekt soziale Stadt Ost finanziert werden sollen“.

Beliebter Ort zum Stöbern: Was mit dem Tauschraum geschieht

Weiter wie gewohnt am Baltenplatz ist vorerst der Tauschraum zu finden – „auf lange Sicht müssen wir uns aber Gedanken um einen neuen Platz machen“, sagt Quartiersmanagerin Magali Bassolet. Dass das alte Stadtteilbüro samt Vorplatz mit Wiese und Bäumen, das nahe beim Waldfriedhof liegt, bald Geschichte ist, bedauern laut Bassolet viele, die vor Ort Angebote besuchen oder sich im Stadtteilarbeitskreis engagieren. „Es war schon ein schöner Standort“, sagt Bassolet. Auch sie findet es schade, dass die künftigen Räume weiter von den Hochbeeten und vom beliebten Tauschraum entfernt sein werden.

Stadtplanungsamt: "Büro rückt nun mehr in die Mitte des Quartiers Memminger Osten"

Quasi in der Nachbarschaft war das Büro bisher für Bewohnerinnen und Bewohner der Siedlungen entlang der Münchner Straße. Bassolet ist aber überzeugt, dass die Ellenbogstraße für sie genauso zur Anlaufstelle werden kann. „Sie geht ja direkt von der Münchner Straße ab und ist nicht weit weg.“ Weißfloch weist darauf hin, dass man beim Blick auf das gesamte Quartier mit der Ellenbogstraße sogar stärker zur Mitte hin rücke. Die Mitglieder des Stadtteilarbeitskreises wurden laut dem Leiter des Stadtplanungsamts bei der Standortsuche „eng mitgenommen“: Man habe sie frühzeitig informiert und immer wieder eingebunden. „Aus ihren Reihen kamen auch ungefähr zehn Vorschläge.“

Laut Weißfloch werden am Büro in der Ellenbogstraße Aktionen im Freien schwieriger umzusetzen sein. Doch die Suche nach passenden Räumen sei nicht einfach gewesen – „da gibt es immer irgendwelche Abstriche“. Als deutliches Plus erwähnt der Leiter des Stadtplanungsamts hingegen, dass mehr Platz zur Verfügung stehe. „Das ist eine Verbesserung. Wir vergrößern uns von 85 auf 120 Quadratmeter.“ Neben einer kleinen Küche und einem Besprechungsraum bietet das Quartiersbüro demnach einen großen Gemeinschaftsraum. Den sieht auch Bassolet als wichtigen Vorzug. „Er ist groß genug, um in einem Teil Tische und Stühle aufzustellen und den anderen für Aktivitäten wie zum Tanzen zu nutzen.“ Die Quartiersmanagerin freut sich auf den Neustart im Herbst.

Soziale Stadt: Neue Angebote starten erst nach Umzug in die Ellenbogstraße

Vorher ist einiges zu erledigen. Während in der Ellenbogstraße laut Weißfloch noch Böden erneuert und die Räume gestrichen werden, steht Bassolet etwa vor der Aufgabe, Ehrenamtliche und Personal der Stadtverwaltung als Umzugshelfer zusammenzutrommeln. Sie hat überdies organisiert, dass neu startende Kurse wie etwa Deutschunterricht für ukrainische Frauen nach dem Umzug und gleich am neuen Ort beginnen. Laufende Angebote wie eine Trommelgruppe, die sich donnerstags trifft, oder eine Lehrerin, die montags Nachhilfe gibt, wissen über die Veränderung ab Herbst Bescheid. Zu den letzten Besuchern am Baltenplatz wird eine russische Gruppe gehören, die ein Projekt zu den „Wochen der Vielfalt“ in Memmingen gestaltet – und der Geschichtsarbeitskreis, der im September zusammenkommt.