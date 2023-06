Nach zwei Schlägen läuft das Bier auf dem Memminger Stadtfest

Der neue Memminger Oberbürgermeister Jan Rothenbacher macht beim Fassanstich eine gute Figur. Hier gibt es die Bilder vom Stadfest Memmingen 2023.

20.06.2023 | Stand: 10:12 Uhr

Wegen einer Baustelle auf dem Marktplatz wurde das Stadtfest in Memmingen heuer auf dem Hallhof gefeiert. Der von Bäumen gesäumte Platz erwies sich als gute Wahl, lachte doch von Beginn an die Sonne über dem Festgelände. Über 250 Tischgarnituren, eine ganze Reihe von Essens- und Getränkeständen, ein Kinderkarussell und drei Musikkapellen hatte der Stadtmarketing-Verein organisiert, damit die Bürgerinnen und Bürger bis in die Nacht hinein miteinander feiern konnten.

Stadfest Memmingen 2023 - die besten Bilder

Die Stadtkapelle Memmingen legte beim Stadtfest vormittags mit stimmungsvoller Blasmusik los und lockte schon da zahlreiche Gäste aufs Stadtfest. Ein schönes Bild bot das Pferdegespann mit dem riesigen Bierfass der Memminger Brauerei, auf dem zum ersten Mal der neue Oberbürgermeister Jan Rothenbacher mit einfuhr.

So mancher Besucher wunderte sich heuer über das viele Sicherheitspersonal, das über den Hallhof verteilt war. Beim Fassanstich lüftete sich das Geheimnis: Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (FW) war zu Gast auf dem Stadtfest. Er half mit, die ersten gefüllten Bierkrüge zu verteilen, nachdem Oberbürgermeister Jan Rothenbacher nur zwei Schläge gebraucht hatte, um das Bierfass anzustechen.

Um die Mittagszeit herrschte Hochbetrieb an den Versorgungsständen, boten sie doch allerlei Köstlichkeiten, um den Hunger und Durst zu stillen. Am Nachmittag unterhielt der Musikverein Amendingen die Gäste. Am Rande standen stets die Rettungsdienste sind mit zehn Helfern und einem neuen Einsatzfahrzeug in Bereitschaft, um gegebenenfalls Erste Hilfe zu leisten.

Bei bestem Sommerwetter strömten vom Vormittag bis in die Nacht hinein Tausende Besucher auf das Memminger Stadtfest, das heuer auf dem Hallhof stattfand. Bild: Uwe Hirt

Partystimmung am Abend mit den Westerheimer Musikanten

Am Abend sorgten dann die Westerheimer Musikanten für ausgelassene Partystimmung. Bei vielen Mitsingsongs hatten sie das Publikum sofort auf ihrer Seite und auf dem restlos gefüllten Hallhof wurde bis gegen Mitternacht fröhlich gefeiert.