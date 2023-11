Stadtkapelle Memmingen begeistert Besucher bei Herbstkonzert

Wenn Richard Wagner auf den Sohn eines Wikingerhäuptlings trifft: Rund 600 Zuhörer verfolgen das Herbstkonzert der Stadtkapelle Memmingen in der Stadthalle.

21.11.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Unter dem gewohnt meisterlich geführten Dirigat von Markus Peter erlebten um die 600 Besucher in der Stadthalle ein Herbstkonzert der Memminger Stadtkapelle auf bemerkenswert hohem, durchaus sinfonischem Niveau. Durch das sechsteilige Programm mit blasmusikalischen Werken von Reed, Wagner, van der Roost, Elgar und Powell führte der moderierende Andreas Sternath. Das 65-köpfige Ensemble aus talentierten Musikerinnen und Musikern erntete durchweg den verdient großen Beifall.

Verheißungsvolles Eröffnungswerk in der Memminger Stadthalle

Mit „A Festival Prelude“ des aus Manhattan stammenden US-Komponisten Alfred Reed (1921-2005) gab es ein verheißungsvolles konzertantes Eröffnungswerk. Mit einer eindringlich schmissigen Eröffnungsfanfare wurde mit schmetternden Einwürfen der Blechbläser das Hauptthema vorgestellt. In Form massiver Blechbläserakkorde steigerte es sich schließlich zu einem wahrlich donnernden Abschluss. Nach der Pause gab es ein zweites Mal ein Werk aus der Feder von Alfred Reed. Dieses Mal mit „El Camino Real“. Die außergewöhnliche Fantasie ist mit lateinamerikanischen Musikelementen von kraftvoller Brillanz gespickt. Mit einem Schwierigkeitsgrad auf höchster Stufe geht die in ihrem Stil stilistisch feurig wirkende Fantasie auf eine Reihe rassiger Elemente spanischer Flamenco-Gitarristen zurück.

Humorvoller Moderator der Stadtkapelle Memmingen

Bevor im ersten Teil Richard Wagners Ouvertüre zu seiner 1845 uraufgeführten romantischen Oper „Tannhäuser“ erklang, führte Moderator Sternath in freilich etwas zu ausladender „epischer Breite“ in das Geschehen dieses berühmten Werks ein. Später nahmen seine Anmoderationen zunehmend humorige kabarettistische Züge an. Das davon durchaus erfreute Publikum reagierte mit herzhaft heiterem Gelächter. Einen Gänsehaut erregenden Hauch von Wagners Bayreuther Musentempel auf dem Grünen Hügel verströmend, eröffneten die Hörner mit tiefromantischen Klängen, die getragen langsam, aber anheimelnd berührend in die Gemüter drangen. Ganz so, als würden – um mit Heinrich Heine zu sprechen – Nachtwächterhörner sanft und traut von fern erklingen, allerdings ohne zwischengeschaltete Laute von Nachtigallen. Gleichermaßen stimmungsvoll tief berührend dann auch der Abschluss dieses imposanten Werks, das auf der traditionellen Volksballade „Tannhäuser“ aufbaut und den Sängerkrieg auf der Wartburg nahe Eisenach in Thüringen thematisiert. Der Beifall für die Stadtkapelle Memmingen fiel entsprechend lang anhaltend und intensiv aus.

Von "Helden und historischen Persönlichkeiten"

Die sinfonische Tondichtung „Spartacus“ von 1989, die auf den Belgier Jan van der Roost (*1956) zurückgeht, entsprach Markus Peters Programm-Motto „Helden und historische Persönlichkeiten“. Sicherlich werden viele Zuhörer eindrucksvolle Elemente aus Monumentalfilmen wie „Ben Hur“ oder „Quo Vadis“ erkannt haben. Das Blasorchester wurde den hohen Anforderungen vollauf gerecht.

Der „Chanson de Matin“ Op. 15 No. 2 (Arrangement Johan de Meij) des englischen Komponisten Edward Elgar (1857-1934) gehört mit seiner frischen melodischen Anziehungskraft zu dessen populärsten Melodien. Es ist das heitere Pendant zum verträumten „Chanson de Nuit“. Beide aufeinander bezogene Werke werden als unvergängliche Evergreens der Geigenliteratur gehandelt. Aus unserem musikalischen Gedächtnis sind sie nicht mehr wegzudenken.

Mit John Powells „Drachenzähmen leicht gemacht“ von 2010 führte das Orchester final in eine Welt voller Gift und Galle spuckender und Feuer speiender Lindwürmer und gefährlichen Abenteuern. Damit war die Geschichte des Hänflings Hicks, Sohn des Wikingerhäuptlings Haudrauf, blasmusikalisch zu erleben.