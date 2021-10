Stadtmuseum Memmingen: Dauerausstellungen wieder geöffnet

Nach langer Schließzeit öffnet das Stadtmuseum ab sofort seine Dauerausstellungen zur Memminger Reichsstadtgeschichte und die Barockgalerie „Johann Heiss“.

30.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Um frühneuzeitliche Lebenswelten geht es in der Dauerausstellung zur Reichsstadtgeschichte. Lebendig sind die Besonderheiten dieser die Stadt prägenden Zeit dargestellt: der persönliche Lebenszyklus eines Reichsstädters oder einer Reichsstädterin wird von der Geburt bis zum Tod nachvollziehbar, ebenso wie ereignisgeschichtliche und gesellschaftspolitische Schwerpunkte. Zentrale Themen sind die Stadtentstehung, Reformation und der Bauernkrieg, der Dreißigjährige Krieg, die Aufhebung der Reichsfreiheit im Jahre 1802/03 sowie Gerichtsbarkeit und das Almosen- und Spitalwesen.



Auch die Barockgalerie „Johann Heiss“ ist wieder geöffnet, die die großformatigen Gemälde des Memminger Meisters (1640 – 1704) in Szene setzt. Mitten in der Erschöpfung des Dreißigjährigen Krieges geboren, entwickelt sich Heiss zu einem der bedeutendsten bildenden Künstler der Reichsstadt. In seinem Werk repräsentiert sich eine Stilepoche, die weit ins 18. Jahrhundert hineinreichte und einen Markstein der europäischen Kunst darstellt: das Barock. Unter anderem ist der berühmte Gemäldezyklus „Die Vier Elemente“ ausgestellt.

Verlassen hat das Stadtmuseum für eine Weile die Wanderausstellung „Geliebte Gabi“, die ins Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindehaus in Oberstaufen weitergezogen ist. Im Stadtmuseum wird die Präsentation, die im Rahmen der „VerVolkt“-Ausstellung gezeigt wird, ab Donnerstag, 18. November 2021 wieder zu sehen sein, dann in der Vorhalle des Hermansbaus.