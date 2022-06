„Stadtradeln“ geht in Memmingen in die nächste Runde

Das Stadtradeln in Memmingen 2022 startet wieder: Vom 6. bis 26. Juli können Schulen, Vereine, Firmen und Einzelpersonen mitmachen. So funktioniert's.

Bei den Aktionen „Stadtradeln“ und „Schulradeln“ können die Memmingerinnen und Memminger vom 6. bis 26. Juli wieder für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale treten. Seit 2008 ist Memmingen mit von der Partie. Alle, die in Memmingen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, können an den beiden Kampagnen teilnehmen und möglichst viele Radkilometer sammeln.

Wettbewerb „Stadtradeln“ in Memmingen: Das ist der Hintergrund

Beim Wettbewerb „Stadtradeln“ geht es laut Mitteilung der Stadt nicht nur um Spaß am Fahrradfahren und tolle Preise, sondern vor allem darum, viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen und so einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Ergänzung ist das "Schulradeln"

Zudem gibt es auch in diesem Jahr im gleichen Zeitraum als Ergänzung einen Wettbewerb für Schulen in Bayern. Beim „Schulradeln“ treten die Schulen als Teams gegeneinander an, auch einzelne Klassen ab der fünften Jahrgangsstufe können sich anmelden. In den Kategorien „Schule mit den meisten Fahrradkilometern absolut“, „Schule mit den meisten Fahrradkilometern pro Teilnehmer“ und „Schule mit den meisten aktiven Teilnehmenden“ können es Schulen mit vollem Körpereinsatz zum bayerischen Schulradeln-Gewinner bringen. Alle während des „Schulradelns“ gesammelten Fahrradkilometer werden außerdem zugleich dem örtlichen „Stadtradeln“-Kilometerstand zugerechnet. Teilnehmende Schulen tragen somit zu einem guten Ergebnis beim „Stadtradeln“ in Memmingen bei.

So viel CO2 würden sich einsparen lassen

Etwa ein Fünftel der klimaschädlichen Kohlendioxid-Emissionen in Deutschland entstehen laut einer Presseinformation zum „Stadtradeln“ im Verkehr – sogar ein Viertel der CO2-Emissionen des gesamten Verkehrs verursacht der Innerortsverkehr. Wenn circa 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO2 vermeiden.

Den Teilnehmern winken Preise

Als Anerkennung für den Einsatz der Teilnehmer veranstaltet die Stadt Memmingen wieder eine Verlosung mit vielen Preisen. Gewinnen können alle, die als Team mehr als 500 Kilometer erradeln oder als Einzelperson mehr als 100 Kilometer erradeln. Auch die Schule mit den meisten Kilometern erhält einen Sonderpreis.

