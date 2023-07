Aktiv an der frischen Luft sein: „Das ist doch unbezahlbar“

Warum Radfahren eine Bereicherung sein und was in Memmingen verbessert werden kann, erzählt Manfred Neun als Ehrenpräsident des Europäischen Radfahrverbandes.

29.06.2023 | Stand: 12:00 Uhr

In Memmingen wird derzeit gemeinsam kräftig in die Pedale getreten – im Rahmen des Stadt- und Schulradelns. Die Kampagne (Anmeldung unter www.stadtradeln.de) läuft noch bis zum 11. Juli.

Ein- und dann aufsteigen kann jeder bei der Aktion des Klima-Bündnisses, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, dem rund 1700 Mitglieder in 26 Ländern Europas angehören.

Als Wettbewerb konzipiert soll die Aktion das Thema Fahrrad mehr ins öffentliche Bewusstsein rücken und auf die Vorteile nachhaltiger Mobilität aufmerksam machen.

Warum Memmingen beim Thema Radverkehr noch Luft nach oben hat

Verfechter davon ist auch Manfred Neun, der Ehrenpräsident des Europäischen Radfahrverbandes (ECF). Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er seine Gründe für das Radfahren und was in Memmingen dahingehend noch ausbaufähig ist.

"Memmingen hat schon einen hohen Radleranteil, aber ist auch gigantisch ausbaufähig"

Für den 72-Jährigen steht fest: „Memmingen hat schon einen hohen Radleranteil, aber ist auch gigantisch ausbaufähig. Da ist Luft nach oben.“ Zunächst einmal gelte es, aus dem Framing, also dem Raster, der Autowelt herauszukommen. Das „Problem“: „Beim Radfahren handelt es sich um etwas ,Kleineres’ im Vergleich zu der Dominanz der anderen Verkehrsmittel“, so Neun.

Innerstädtische Tempo-Beschränkung auf 30 Stundenkilometer

Voranbringen könnte Memmingen aus seiner Sicht die innerstädtische Beschränkung auf 30 Stundenkilometer. Innerstädtisch bedeutet dahingehend in der Altstadt und den Wohngebieten. „Ringe, also Hauptverkehrsachsen, könnten dann sogar beschleunigt werden“, meint Neun.

Bei Tempo 30 liege das Risiko für Fußgänger und Radfahrer nur bei einem Achtel von Tempo 50: „Man fühlt sich wohler und würde objektiv sicherer, bräuchte weniger Verkehrsschilder und Autofahrer müssten gar nicht erst überlegen, wo sie jetzt Gas geben können.“

Viele kennen die Verkehrsregeln gar nicht mehr

Manfred Neun bemängelt den Bildungsstand der Verkehrsteilnehmer. Damit meint er das Wissen über und um Verkehrsregeln. Beispiel: „Manche wissen gar nicht, dass sie als Autofahrer auf einer Fahrradstraße Gast sind. Das tut dem gesamten Miteinander im öffentlichen Raum nicht gut. Auf dem Gebiet weiterzukommen, wäre wichtig.“

Damit Kinder per Rad oder zu Fuß zu Kita und Schule kommen

Ein weiterer Wunsch: „Ich möchte, dass die Kinder auf die Straße dürfen.“ In der Kindheit würde man die Welt erobern – diese würde „bunter und intensiver“, wenn man sich zu Fuß oder per Rad auf den Weg zu Kita und Schule macht, nicht aber per Elterntaxi. Nur so könne sich die „mentale Landkarte“ gut entwickeln. Gleichzeitig sei es ein Gesundheitsaspekt.

Was das Radfahren für Manfred Neun in Memmingen ausmacht

Die frische Luft spüren, draußen sein: „Das ist doch unbezahlbar.“ Das mache für ihn Radfahren aus. Draußen könne sich der Mensch erleben. Das Stadtradeln dokumentiere in einem gelebten Wettbewerb, wie viele Menschen radeln – im Gegensatz zu einer „trögen Verkehrsstatistik“. Seine Empfehlung: mitmachen und Vorteile des Radfahrens kennenlernen.