In Dickenreishausen könnten eine Senioren-WG und Alterswohnungen entstehen. Außerdem will der Bauherr gleichzeitig eine Anlaufstelle für das Dorf schaffen.

16.03.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Ein Rosenheimer Professor will in Dickenreishausen ein „Leuchtturmprojekt“ umsetzen. Eine ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaft, barrierefreie Alterswohnungen und ein Gemeinschaftsbereich, der – etwa mit Café und Dorfladen – an Wochenenden zur Anlaufstelle für die Dorfgemeinschaft wird: All das soll nach dem Konzept von Professor Andreas Heinzmann im Memminger Stadtteil an einer Stelle zusammenkommen. Die Wahl des Standorts ist kein Zufall, denn Heinzmann wuchs in Dickenreishausen auf.