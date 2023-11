Starke Komödie im Landestheater: Ein Abend gerät völlig aus den Fugen

Sally Potters Komödie „The Party“ im Landestheater Schwaben erzählt, wie ein harmloses Fest aus dem Ruder läuft. Das ist eine unterhaltsame Sache.

10.11.2023 | Stand: 14:21 Uhr

„Jeder versteckt sich hinter irgendwas“, sagt Zynikerin April im Verlauf eines völlig aus dem Ruder laufenden Abends einmal. Darum, was passiert, wenn diese Fassade bröckelt, geht es in Sally Potters Gesellschaftskomödie „The Party“, deren Premiere im Studio des Landestheaters Schwaben mit viel Applaus – und einigen Lachern – gefeiert wurde.

Die britische Autorin und Filmemacherin Sally Potter verfilmte den Stoff zunächst – die Uraufführung war 2017 bei den Filmfestspielen in Cannes – ehe sie ihn für die Bühne adaptierte. Zu der titelgebenden „Party“, die Janet (Mirjam Smejkal) anlässlich ihrer Ernennung zur Schattengesundheitsministerin gibt, versammelt sich ein fast schon klischeehaft zusammengewürfelter Kreis von sieben Freunden der linksintellektuellen Londoner Gesellschaft: April, beste Freundin der Hausherrin, die nichts von parlamentarischer Politik hält (Josephine Bönsch), samt ihrem deutschen Mann Gottfried (Tobias Loth), einem selbst ernannten Lebenscoach und Heiler; das lesbische Ehepaar Martha (Flurina C. Schlegel), eine Professorin, und die junge Jinny (Almut Kohnle), das Drillinge aus der Retorte erwartet; Finanzhai Tom (Tom C. Büning) im feinen Zwirn, der sich hypernervös sofort eine Linie Koks auf dem Klodeckel reinzieht. Die Pistole, die er bei sich trägt und dann versteckt, wird am Ende für den berühmten Knalleffekt sorgen.

Mirjam Smejkal als Janet steht im Zentrum der Komödie "Die Party". Bild: Karl Forster/Landestheater Schwaben

Mittendrin müht sich Janet in der Küche ab und verschickt heimlich Liebes-SMS, während sich ihr Mann Bill (Thorsten Hamer), der eine Unikarriere für sie aufgegeben hat, schon mal warm trinkt – und die Party fortan mit der passenden Musik beschallt.

Die Stimmung eskaliert, es gibt Raufereien

Doch bevor der Abend über die ersten Drinks hinauskommt, sorgt Bill für den Stimmungskiller schlechthin: er sei unheilbar krank, eröffnet er, und versetzt damit alle in Schockstarre – die aber nicht lange anhält. Soll man das geknickte Paar lieber alleine lassen? Oder gerade jetzt Beistand leisten? Darüber gehen die Meinungen so auseinander wie im Laufe des Abends die Beziehungen ruiniert werden (witzigerweise wird nur die bereits totgesagte wiederbelebt). Vor allem als Bill seiner Frau verkündet, er werde sie verlassen, weil er schon lange ein Verhältnis mit Toms Frau Marianne hat, eskaliert die aufgeladene Stimmung teils in wüste Raufszenen.

Josephine Bönsch spielt Janets engste Freundin April (links), Flurina C. Schlegel ist Martha. Bild: Karl Forster/Landestheater Schwaben

Alles kommt an diesem Abend, der unaufhaltsam auf emotionale Abgründe zutreibt, auf den Tisch, das Gesundheitssystem, die Demokratie, Feminismus, eheliche Treue und der Placebo-Effekt. Bosheit, Zynismus und Wortwitz wechseln sich ab in den knappen Dialogen, die vom Tempo leben, in dem sie abgefeuert werden. Und das Tempo stimmt in dieser kurzweiligen Inszenierung von Bettina Rehm, die Lars Georg Vogel (sonst künstlerischer Leiter der Vagantenbühne Berlin) raffiniert ausgestattet hat.

Die Schauspieler agieren überzeugend und exakt

Vieles passiert gleichzeitig in einer Wohnung auf verschiedenen Ebenen. Dabei fließen die Szenen skrewballartig so lautlos ineinander wie zunehmend der Schnaps aus kleinen Fläschchen in die Kehlen der Gäste. Die große Spielfreude, mit der alle Protagonisten ihre Rollen exakt und überzeugend zeichnen, sorgt für unterhaltsame knappe anderthalb Stunden, an deren Ende es noch eine überraschende Wendung gibt.

Wieder am 16. November, 28. und 29. Dezember 2023 sowie mehrmals im kommenden Jahr 2024. Karten online auf www.landestheater-schwaben.de