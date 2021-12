Unfälle, umgefallene Bäume: Schneemassen bereiteten Einsatzkräften viel Arbeit

Bäume fielen um, es gab Unfälle und die Straßen mussten befreit werden: Durch den starken Schneefall hatten Polizei, Feuerwehren und Winterdienste viel zu tun.

Wegen des starken Schneefalls hatten Polizei und Feuerwehr etliche Einsätze zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag zu bewältigen. In Memmingen gab es fünf Verkehrsunfälle, davon einen mit verletzten Personen. Im Unterallgäu verzeichnete die Polizei 35 Unfälle, sechs davon mit Verletzten. Einen größeren Unfall gab es am Mittwoch gegen 17.40 Uhr in Memmingen-Eisenburg: Ein Linienbus rutschte dort gegen den Rohbau eines Hauses, der Fahrer wurde leicht verletzt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Gesamtschaden wird derzeit auf etwa 180.000 Euro geschätzt. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren Amendingen, Eisenburg und Memmingen mit etwa 50 Einsatzkräften, zwei Rettungswagen und eine Streifenbesatzung der Memminger Polizei.

Die Feuerwehren mussten wegen einiger Unfälle und umgekippter Bäume ausrücken. In Memmingen war die Feuerwehr unter anderem in Dickenreishausen, Amendingen, Steinheim und Eisenburg unterwegs. 60 Frauen und Männer waren mit den zwölf Einsätzen beschäftigt, sagt Stadtbrandrat Raphael Niggl.

Im Unterallgäu hatte es von Mittwochnachmittag bis Donnerstagmorgen etwa 50 Feuerwehreinsätze gegeben, sagt Kreisbrandrat Alexander Möbus. Auch hier rückten sie wegen Unfällen und umgefallener Bäume aus. In Türkheim war ein Baum auf eine Stromleitung gefallen. In 750 Haushalten fiel vorübergehend der Strom aus.

Auch die Winterdienste in Stadt und Landkreis waren gefordert. „Die letzten Tagen waren recht hart für uns“, sagt Markus Geikl, Leiter des Memminger Baufhofs. Vor allem seit Mittwochnachmittag hatten er und seine Kollegen viel zu tun. Es schneite so viel, dass es der Winterdienst nur schaffte, die Hauptverkehrsstraßen zu räumen und zu streuen. Am Mittwoch waren sie bis 20.30 Uhr im Einsatz und am Donnerstag ab 3 Uhr. Erst etwa ab 8.30 Uhr schafften sie es, die Nebenstraßen vom Schnee zu befreien.

Nicht nur mit Schnee, auch mit Beschwerden wurde der Bauhof konfrontiert. Denn an manchen Stellen lag so viel Schnee auf den Straßen, dass dem Räumdienst nichts anderes übrig blieb, als ihn teils vor Einfahrten und auf Gehwege zu schieben. Markus Geikl versteht den Ärger mancher Anwohner. „Aber eine andere Möglichkeit gibt es teilweise gar nicht.“ Er bittet um Verständnis: Bei so viel Schnee sei es nicht immer möglich, so zu räumen, dass jeder zufrieden sei.

32 Fahrzeuge waren in Memmingen im Einsatz, dazu zählen kleine Traktoren ebenso wie die großen Räumfahrzeuge. Außerdem waren 47 Frauen und Männer zu Fuß unterwegs, um per Schneeschaufel unter anderem Gehwege zu befreien.

Auch in Ottobeuren hatte der kommunale Winterdienst viel zu tun, sagt Katharina Mösle, Geschäftsstellenleiterin im Rathaus. Mit mehreren Fahrzeugen, darunter fünf Großfahrzeuge, aber auch zu Fuß waren die Mitarbeiter bis Mittwochabend und Donnerstag ab 3.30 Uhr unterwegs. Auch mit mehreren Bäumen hatten sie zu tun. Sie waren durch den schweren Schnee teilweise gebrochen und mussten gefällt werden. Dabei half die Feuerwehr.