Spatenstich für ein 4,5-Millionen-Euro-Projekt

In Dickentreishausen wird auf einem Grundstück der evangelischen Kirche ein neuer Kindergarten gebaut, in den ein Gemeindesaal integriert ist.

02.12.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Dick eingepackt warteten die Hauptpersonen geduldig im Schneetreiben, bis sie endlich an der Reihe waren: die Mädchen und Buben, für deren neuen Kindergarten an diesem Tag der symbolische Spatenstich in Dickenreishausen erfolgte. Erst als Pfarrer Markus Müller die zahlreichen Gäste begrüßt und das 4,5-Millionen-Euro-Projekt kurz vorgestellt hatte, durften sie ihr eigens einstudiertes Lied vortragen. "Komm, bau ein Haus, das uns beschützt, pflanze einen Baum, der uns Schatten gibt ..." sangen die Kinder. Ein paar Grußworte später packten auch sie ihre Schaufeln und halfen bei den Großen mit, die mit ihren Spaten ein bisschen Erde unter der Schneedecke aus dem noch unberührten Baugrund "Hinter den Gärten" heraushoben.

In den neuen Kindergarten ist ein Gemeindesaal integriert

"Wir bauen einen Gemeindesaal mit angeschlossenem Kindergarten", das sei doch ein "netter Nebeneffekt" für die Stadt, scherzte Pfarrer Müller in seiner Begrüßung. Gebaut wird die Kita mit zwei Kindergarten- und einer Krippengruppe mit hoher finanzieller Beteiligung der Stadt auf einem Grundstück der evangelischen Kirche hinter dem Pfarrhaus. Die Kirchengemeinde wird wie bereits jetzt Träger der Einrichtung sein. Aktuell befindet sich der Dickenreishauser Kindergarten, der aus allen Nähten platzt, im alten Schulhaus. Die frei gewordenen Räume kann dann die Grundschule nutzen.

Neubau bringt Verbesserungen für den Stadtteil

Oberbürgermeister Jan Rothenbacher sagte, "dass wir trotz gestiegener Baupreise, Zinssteigerungen und dem Ukrainekrieg jetzt hier stehen dürfen, ist ein große Erfolg". Dieses "Bauprojekt mit viel Vorgeschichte" sei unglaublich wichtig für Dickenreishausen, da es eine ganze Kette von Verbesserungen für den Stadtteil mit sich bringe.

Einweihung soll Ende 2024 sein

Auch Architekt Tom Horejschi spielte in seinem Grußwort auf die "lange, aber schöne Planungsphase" an, bei der einige Hürden zu nehmen gewesen seien. Sein Büro Phase H in Memmingen ist für die Umsetzung der Planung des Büros Rohr.Architekten aus Neusäß zuständig, das den Architektenwettbewerb zu dem Projekt gewonnen hat. "Wir haben gute Firmen an der Hand und werden nun auch noch die letzte Hürde nehmen", blickte Horejschi zuversichtlich auf die Bauphase. Wenn alles glatt läuft, ist die Einweihung der Kita für Ende 2024 geplant.

Evangelische Kirche ist Trägerin der Kita

Dekan Christoph Schieder sprach ein Gebet und verwies darauf, dass Bildung neben der Spiritualität ein zentrales Anliegen der evangelischen Kirche sei. Allein in Bayern seien 100.000 Kitaplätze unter deren Trägerschaft.

Zum Spaten griffen schließlich neben Müller, Rothenbacher, Horejschi und Schieder vom Stadtrat Ivo Holzinger (Kita-Referent) und Dr. Veronika Schraut (Ortsteilbeauftragte), für den Kindergarten Leiterin Annelene Rothermel-Holl und Fördervereinsvorsitzende Sandra Buchmiller sowie Kirchenvorstand Gerhard Bachmayer und der Bürgerausschussvorsitzende Gerhard Unold.