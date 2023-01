Statt Öl und Gas: Diese Gemeinde will künftig flächendeckend auf Nahwärme setzen

Die Firma E-con stellt Überlegungen für eine kommunale Wärmeversorgung in Wolfertschwenden vor. Wie die nächsten Schritte für die Gemeinde aussehen.

18.01.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Während das Heizen mit Öl und Erdgas in den zurückliegenden Monaten sehr teuer geworden ist, bahnt sich für die Bürgerinnen und Bürger in Wolfertschwenden mit einem Wärmenetz eine Lösungsoption an, die unter Umständen zeitnah realisiert werden könnte. Das Wolfertschwender Nahwärmenetz soll hierfür im größeren Umfang erweitert und künftig auf das gesamte Gemeindegebiet ausgedehnt werden. Grundlegende Erkenntnisse hierzu hatte in der Vergangenheit eine Machbarkeitsstudie geliefert.

Nahwärmenetz versorgt in Wolfertschwenden bisher vor allem öffentliche Gebäude

Während der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden von der Firma E-con erste Überlegungen für eine kommunale Planung vorgestellt. In Wolfertschwenden gibt es ein bestehendes Nahwärmenetz, mit dem laut Bürgermeisterin Beate Ullrich vor allem öffentliche Gebäude wie Rathaus, Feuerwehrhaus, Festhalle, Grundschule und Kindergarten sowie etwa 20 bis 25 Privathaushalte versorgt werden. Das bestehende Wärmenetz befindet sich im Besitz der Gemeinde. Die Nahwärme liefert laut Bürgermeisterin der Biogasbetrieb Dodel.

Wer Nahwärme nutzen will, braucht dafür nur wenig Platz im Haus

Im Mittelpunkt der Beratung standen die Inhalte einer kommunalen Wärmeplanung, die Vorgehensweise bis zur Ausschreibung und die Situation hinsichtlich möglicher Zuschüsse. Als Vorteile des Wärmenetzes stellte die Präsentation eine lange Lebensdauer, geringe Wartungskosten, faire Preise und eine Vollversorgung heraus. Positiv für Eigentümer und Mieter sei auch die lange Lebensdauer des Wärmenetzes, die 50 Jahre erreichen soll. Überdies sei der Platzbedarf im Haus gering. Letztlich werde nur eine Übergabestation angebracht, die nicht viel Raum benötige. Die Wartungskosten seien ebenfalls überschaubar. Letztlich sei auch ein durchgehender Notdienst durch den Wärmelieferanten vorhanden.

Gemeinde geht kommunale Wärmeplanung an und stellt Förderantrag

Hinsichtlich der Förderung sind die Bedingungen in diesem Jahr noch gut. Bis Ende des Jahres könne man für eine kommunale Wärmeplanung Zuschüsse in Höhe von 90 Prozent erhalten. Im Jahr 2024 soll die Förderquote auf 60 Prozent sinken. Wichtig sei es auch, ein Energieteam zu gründen, das die Bürger informieren und bei der Planung des Wärmenetzes mitgestalten kann. Da die Planung für ein flächendeckendes Wärmenetz sehr umfangreich ist, wird nach Ansicht der Bürgermeisterin frühestens Ende dieses Jahres mit Ergebnissen beziehungsweise mit einem aussagefähigen Konzept zu rechnen sein. Der Gemeinderat sprach sich einstimmig für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung aus. Ein Förderantrag soll ebenfalls gestellt werden. In den Haushalt 2023 soll ein Betrag in Höhe von 120.000 Euro für Planungskosten eingestellt werden.

