Statt Villen oder Seniorenwohnen: Entsteht in Bad Grönenbacher Ortsteil ein Patientenhaus?

Für ein Bauvorhaben in einem Ortsteil von Bad Grönenbach gab es bereits viele Konzepte. Einer reduzierten, geänderten Variante stimmte der Gemeinderat nun zu.

Beim Vorhaben „Wohnen am Park“ in Unterthal hatte der Marktgemeinderat Bad Grönenbach über einen längeren Zeitraum hinweg bereits mehrere Bauvoranfragen abgelehnt. In der jüngsten Sitzung hat es nun jedoch geklappt: Das neue, nochmals geänderte Planungskonzept der Firma „G&M Wohntraum GmbH“ sieht ein Patientenhaus vor und fand Zustimmung in der Rätegemeinschaft.

Ideen für das Areal in Bad Grönenbach gab es in Fülle

Planungsideen für das Grundstück gab es über die Jahre gesehen in Fülle. Diese reichten von einer Seniorenwohnanlage im Jahr 2013 über hochkarätige Villen (2016) bis zu Mehrfamilienhäusern mit bis zu 30 Wohnungen im Jahr 2019. Die Firma „G&M Wohntraum“ selbst hatte danach erstmals eine Bauvoranfrage für den Neubau von drei Wohngebäuden mit 24 Wohnungen eingereicht. Ziel des Projekts war es zum damaligen Zeitpunkt, nachhaltigen Wohnraum für lokale Firmen beziehungsweise deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schaffen.

Gemeinderat stößt sich an Verdichtung und Verkehrssituation

Mit Blick auf die Praxis, die in der benachbarten Villa untergebracht ist, sollten zudem Patientenunterkünfte entstehen. Eine Nutzung für stilles Gewerbe wie zum Beispiel Praxen, Büroräume oder Physiotherapie wäre ebenfalls möglich gewesen. Als Gegenargumente wurden im Ratsgremium die beengte Verkehrssituation angeführt oder auch der Umstand, dass keine städtische Wohnbauverdichtung an der Stelle gewünscht sei. Daraufhin kam die Firma „G&M Wohntraum“, die Bauherrin und Bauträgerin ist, den Forderungen des Gremiums nach und hat eine Verkleinerung der Planung auf zwei Häuser und rund 17 Wohnungen vorgenommen. Auch dieser Vorschlag fand jedoch keine ungeteilte Zustimmung im Gemeinderat und wurde deutlich abgelehnt.

Nur noch etwa zehn Wohnungen

Letztlich wurde nun während der jüngsten Sitzung das überarbeitete Konzept für ein Patientenhaus vorgestellt. Der Entwurf enthält nun noch ein Wohngebäude mit einem Umfang in der Größenordnung von zehn Wohnungen. Das Haus soll demzufolge fast ausschließlich für Patientenunterkünfte für die benachbarte Praxis genutzt werden.

Rücksprache mit Landratsamt: Bauleitplanung ist nötig

Bürgermeister Bernhard Kerler erläuterte, dass es sich um ein Mischgebiet handle und dass eine Bebauung in dieser Form möglich wäre. Nach Rücksprache mit dem Landratsamt wird jedoch für das Vorhaben auch in der reduzierten Version eine Bauleitplanung nötig sein, in der auch die Anzahl der Stellplätze geregelt werden soll. Die Kosten trägt der Bauherr. Bei sechs Gegenstimmen stimmte der Marktgemeinderat der Bauvoranfrage zu.

