Stau in Memmingen: Bahnschranken bleiben länger unten

In Memmingen sind am Freitag mehrere Bahnschranken nach der Durchfahrt eines Zugs nicht gleich wieder aufgegangen. Ursache war wohl ein technischer Defekt.

04.11.2022 | Stand: 15:37 Uhr

Mehrerer Bahnschranken sind am Freitagmorgen gegen 9.45 Uhr nach der Durchfahrt eines Zugs in Memmingen für längere Zeit nicht mehr aufgegangen. Grund war laut Polizei möglicherweise ein technischer Defekt. Betroffen waren zum Beispiel die Bahnübergänge in der Buxacher Straße, Hühnerbergstraße und Bodenseestraße. Bis auf den Übergang an der Stadtweiherstraße gingen die anderen Schranken laut Polizei ab etwa 10.30 Uhr wieder auf. In der Stadtweiherstraße dauerte die Störung allerdings bis etwa 11.30 Uhr an. Der Verkehr wurde von der Polizei umgeleitet.