"Mein Großvater war kein fanatischer Einzeltäter"

Claus von Stauffenberg ist für Sophie von Bechtolsheim nicht nur ein Mann aus Geschichtsbüchern - sondern gleichzeitig ihr Großvater.

12.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Frau von Bechtolsheim, am 14. November halten Sie eine Lesung im Pfarrheim in Memmingen. Worum soll es dabei gehen?

Sophie von Bechtolsheim: Ich werde aus meinen zwei Büchern vorlesen. Das erste Buch heißt "Stauffenberg - Mein Großvater war kein Attentäter" und ist meine ganz persönliche Annäherung an diesen Mann, der einerseits ein Mann des Geschichtsbuches ist und andererseits ein naher Verwandter. Ich setze mich darin auch mit dem Vermächtnis des 20. Juli auseinander.

Die zweite halbe Stunde widme ich meinem zweiten Buch "Stauffenberg - Folgen". Das ist - das verrät schon der Titel - als Folge des ersten Buches entstanden. Es sind zwölf unterschiedliche Geschichten von Menschen. Die meisten dieser Menschen hatten sich nach meinem ersten Buch an mich gewandt und mir wiederum von ihrem eigenen Erleben der Nazi-Zeit oder den Erfahrungen von Verwandten berichtet. Ich dachte, das ist eigentlich auch erzählenswert. Alle Familien, deren Wurzeln in Europa liegen, vereint das traumatische Erleben dieser zwei Weltkriege und das fand ich sehr spannend.

Seit wann beschäftigen Sie sich ausführlicher mit Ihrem Großvater? Wie wurde dieses Interesse entfacht?

Von Bechtolsheim: Mich hat die Zeit des Nationalsozialismus schon als Kind und Jugendliche sehr gefangen genommen. Ich merkte, dass meine Geburt erschreckend nahe am Ende des Krieges liegt. Und trotzdem ist es eine Welt, die man sich - wenn man Ende der 60er Jahre geboren ist - überhaupt nicht vorstellen kann. Mich hat das grauenhafte Leid, das vor allem jüdische Mitbürger durchleiden mussten, total erschüttert.

Aber die detaillierte Geschichte meines Großvaters hat mich erst einmal gar nicht so interessiert. Ich war schon Mutter mehrerer Kinder, als man mich fragte, ob ich mich in der Stiftung 20. Juli 1944 engagieren will - als Enkelin und als jemand, der Geschichte studiert hat. So bin ich in dieses Ehrenamt reingerutscht und habe mich seither intensiv mit den Ereignissen des 20. Juli auch aus geschichtswissenschaftlicher Sicht beschäftigt.

"Mein Großvater war kein Attentäter" - ein Titel, der neugierig macht. Wie sind Sie darauf gekommen?

Von Bechtolsheim: Der Titel war eine Reaktion auf eine Biografie, die kurz davor erschienen war. Auf dem Cover stand - in der Handschrift meines Großvaters: "Stauffenberg". Und darunter im Blocksatz: "Porträt eines Attentäters". Der Autor hat versucht, das Vermächtnis des 20. Juli umzudeuten und aus meinem Großvater einen radikalisierten Mann zu stricken. Mich hat das ziemlich schockiert. Diese These ist zwar nicht neu, es war aber relativ neu,den Handelnden des 20. Juli jeglichen moralischen Anspruch abzusprechen. Das Ganze gründete auf wissenschaftlichen Methoden, die ich haarsträubend fand.

Ich habe eine Entgegnung geschrieben, die auch in der Zeitung veröffentlicht wurde, und darauf hat mich ein Verlag gefragt: Wollen Sie nicht ein Buch schreiben? Um zu signalisieren, dass es eine Antwort auf diese Biografie ist, entstand dann auch der Titel. Attentäter, wie wir sie heute kennenlernen, sind Leute, die mit Gewalt und Terror versuchen, Menschen ihre eigene Ideologie aufzuzwingen. Die Männer und Frauen des 20. Juli wollten genau das Gegenteil: Sie wollten die Welt von Gewalt und Terror befreien. Mein Großvater war kein fanatischer Einzeltäter, das war ein fein gewobenes Netzwerk, das in viele gesellschaftliche Bereiche hineingeragt hat.

Welche Bedeutung hat das Vermächtnis Ihres Großvaters Ihrer Meinung nach heute?

Von Bechtolsheim: Die Geschichte der Männer und Frauen, die für die Ziele des 20. Juli ihr Leben gelassen haben, zeigt, dass der Mensch über eine innere Freiheit verfügt – selbst in totalitären Systemen. Er kann frei agieren, allerdings eben unter Einsatz des Lebens. Was die Männer und Frauen unter Beweis gestellt haben, ist, dass ein solches Agieren nicht nur nötig ist, sondern eben sogar möglich. Und das ist ein Vermächtnis, das völlig zeitlos ist.

Wen wollen Sie mit Ihren Büchern erreichen?

Von Bechtolsheim: Als ich die Bücher geschrieben habe, hatte ich immer die Generation meiner Kinder vor dem inneren Auge – also die Anfang bis Mitte 20-Jährigen. Eine Altersgruppe, die ja nochmal eine Generation weiter entfernt ist. Und ich wollte das so schreiben, dass es sich ihnen erschließt. Ältere Menschen sind mit ihrer eigenen Geschichte nochmal näher dran und sind vielleicht auch eher die Zielgruppe von Lesungen. Aber es wäre natürlich wunderbar, wenn auch junge Leute meine Bücher lesen.

Interview: Anna Stepanek

Zur Person

Sophie von Bechtolsheim, geborene Stauffenberg (Jahrgang 1968), ist Historikerin und lebt in Oberbayern. Sie ist die Enkelin von Claus von Stauffenberg. Er war Teil einer Widerstandsbewegung zu Zeiten des Nazi-Regimes und hat am 20. Juli 1944 versucht, Hitler durch ein Attentat umzubringen. Der Versuch scheiterte und Stauffenberg wurde zusammen mit anderen Widerstandskämpfern standrechtlich erschossen. Als Nachfahrin engagiert sich seine Enkelin in der Stiftung 20. Juli 1944. Am 14. November gibt sie um 14 Uhr eine Lesung im St. Ulrich Pfarrheim in Memmingen.