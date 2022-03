Schauspieler und Musiker Stefan Jürgens nimmt sein Publikum in Memmingen mit auf eine Reise in seine ganz persönliche Gefühls- und Gedankenwelt.

In den 1990er-Jahren hatte er bei der Fernseh-Comedy-Show „RTL Samstag Nacht“ mit „Kentucky schreit f.....“ als Imbissverkäufer einen Sprachfehler: Heute singt Stefan Jürgens und nimmt sein Publikum im Memminger Antoniersaal mit auf eine Reise in seine ganz persönliche Gefühls- und Gedankenwelt, die er mit Musik und in seinen Geschichten gerne teilt. Wegen der Corona-Pandemie musste das Konzert im Vorfeld bereits zweimal verschoben werden.