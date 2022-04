Stefan Mross begeistert mit seiner Show das Publikum in Memmingen

Der Entertainer Stefan Mross und viele Stars aus der Volksmusik bringen die Zuschauerinnen und Zuschauer in der Stadthalle Memmingen zum Lachen und Schunkeln.

26.04.2022 | Stand: 14:00 Uhr

Die Memminger Stadthalle war zwar nur zu zwei Dritteln gefüllt, aber die Stimmung war super. Der Entertainer und Sänger Stefan Mross war zu Gast und begeisterte die Zuhörer mit seiner natürlichen und witzigen Art auf das Beste mit seiner Show „Immer wieder sonntags“. Er versprühte gute Laune, gab jedem Zuschauer die Hand und freute sich, dass er nach zwei Jahren wieder in Memmingen sein dürfe.

Jungs aus Kammlach sorgen für das besondere Etwas

Eine Boy-Gruppe aus Kammlach hatte es ihm besonders angetan, denn sie sorgte mit guter Stimmung für das „besondere Etwas“ in der Stadthalle. Die Tour „Immer wieder sonntags“ läuft nun schon seit 18 Jahren und ist sehr erfolgreich Im Mittelpunkt steht deutschsprachiges Liedgut. Die drei „Fetzigen Südtiroler“ aus dem Zillertal/ Maierhöfen brachten gute Laune. Die Zuschauerinnen und Zuschauer hängten sich ein und schunkelten, was das Zeug hielt. Mit Geige, Gitarre und steirischer Harmonika brachten die drei sympathischen Burschen die Stimmung zum Brodeln. Mit dem Lied „Alles was es braucht im Leben“ hatte das Trio aber auch ein Lied zum Nachdenken im Repertoire. Mit Stimmungsliedern wie die „Fischerin vom Bodensee“ und „Am Strande von Rio“ verabschiedeten sie sich und beendeten damit gleichzeitig den ersten Teil.

Großer Auftritt von Frau Wäber in der Stadthalle Memmingen

Es folgte der große Auftritt von „Frau Wäber“ alias Hansy Vogt. Mit viel Komik und Klamauk sowie Witzen sorgte „Frau Wäber“ für viele Lacher, ebenso mit ihrer Selbsteinschätzung: „Ich bin so sexy“. Der Kommentar von Stefan Mross: „Des is a Nudel.“ Der Auftritt von Anna-Carina Woitschack mit ihrer glasklaren Stimme und mit ihrer Ausstrahlung gehörte zu den Höhepunkten des Nachmittags. Mit ihren Songs: „Komm und küss’ mich noch mal“ und „Mach das noch einmal mit mir“ eroberte die sympathische Sängerin die Herzen der Zuhörer. Das sentimentale Lied: „Die Rose“ kam ebenfalls sehr gut an. Im Duett mit Stefan Mross sang sie die Lieder „Wir sind ein Team“ und „So sind wir“. Als Stefan Mross die Zuschauer fragte „Wie gefällt ihnen die Show“ klang es wie aus einem Mund: „Super“. „Als wir im Februar wieder rausfahren durften waren wir glücklich“, verdeutliche Mross. G. G. Anderson brachte im Anschluss noch einmal Schwung in die Szenerie. Der sympathische Sänger sang sich in die Herzen der Zuhörer. Mit „Sommernacht in Rom“ und „Am weißen Strand von San Angelo“ sowie „Santa Lucia“ traf er voll ihren Geschmack – ebenso mit Mallorca-Hits und dem Lied „Du bist mein kleiner Diamant“. Zu einem der Höhepunkte gehörte auch das vortreffliche Duett von Stefan Mross und „Frau Wäber“, die ein älteres Ehepaar mimten.

Großes Finale vor Publikum in Memmingen

Zum offiziellen Abschluss der Show traten alle Mitwirkenden noch einmal gemeinsam auf, angeführt von Hansy Vogt als Sänger. Stefan Mross läutete das Ende mit dem Song „Ein Stern, der deinen Namen trägt“ ein. Die restlos begeisterten Zuhörer verließen zufrieden die Memminger Stadthalle.