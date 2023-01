Vom Ladenhüter zum Verkaufsschlager: Warum die Nachfrage nach Brennholz im Unterallgäu steigt

Theo Sommer von der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen erklärt, warum der Rohstoff Holz interessanter wird und worauf beim Heizen geachtet werden sollte.

Vom Ladenhüter zum Verkaufsschlager? „Es war noch gar nicht so lange her, da mussten wir Brennholz wie ,sauer Bier’ anbieten. Jetzt, nachdem die Preise für fossile Energieträger durch die Decke geschossen sind und die Verfügbarkeit nicht immer so gegeben war und ist, wird der Rohstoff Holz wieder interessanter“, sagt Theo Sommer (55) aus Erkheim. Er ist der Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen (FBG), dort für die Holzvermarktung zuständig. Wir wollten wissen: Wie hat sich die Lage für Brennholz am Markt verändert?

Waldfläche der Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft in Memmingen beträgt 12.700 Hektar

Die Forstbetriebsgemeinschaft Memmingen bezeichnet sich als eine „Selbsthilfeeinrichtung privater Waldbesitzer“. Ziele seien unter anderem die Förderung aller Bestrebungen zur Erhaltung und zum Schutz des heimischen Waldes, die langfristige Ertragsfähigkeit und Stabilität. Das Wirkungsgebiet erstreckt sich laut Sommer auf den westlichen Teil des Unterallgäus, dem ehemaligen Altkreis Memmingen, mit Ausstrahlung auf das Nachbarbundesland Baden-Württemberg, beispielsweise Berkheim.

Etwa 2400 Mitglieder zählt die Forstbetriebsgemeinschaft. Die Waldfläche der Mitglieder beträgt gut 12.700 Hektar. Dazu zählt laut Theo Sommer auch die Stadt Memmingen mit 1200 Hektar, die aber eigenes Personal und Vermarktung hat. Zwei Drittel der Mitglieder würden Wald bis zu zwei Hektar besitzen. „Es gibt also viele Kleinstwald-Besitzer“, zeigt Sommer auf, der seit 30 Jahren in der FBG Mitglied ist und vor 25 Jahren die Geschäftsführung übernahm. Die FBG gibt es seit 1969.

Im Jahr 2021 wurden 3800 Festmeter Brennholz vermarktet. Sommer schätzt, dass es für das vergangene Jahr einen ähnlichen Größenwert geben wird. „Vielleicht mit 4000 Festmetern etwas darüber.“ Es sei ein moderater Anstieg.

Plötzliches Überangebot an Brennholz im Unterallgäu

Im Winter 2018 sowie Januar 2019 gab es Schneebruch in schwächeren Beständen. Es entstand kaum sägefähiges Holz, aber eben Brennholz. „Es war also ein Überangebot da“, zeigt Sommer auf. Damals sei die Nachfrage aber auch nicht so hoch wie jetzt gewesen. Holz sei wegen „günstigem Öl und Gaspreis“ und aus „Bequemlichkeit heraus fast vergessen worden“.

„Wir haben teilweise keine Käufer für Brennholz gefunden. So war es zumindest zeitweise ein Ladenhüter.“ Das habe sich geändert. Theo Sommer führt mittlerweile eine Nachfrageliste. „Auf viele Anfragende konnte ich zugehen. Wir können weitgehend die Wünsche bedienen, aber eben nicht gleich“, erzählt der 55-Jährige.

Die höhere Nachfrage schlägt sich im Preis nieder

Die veränderte Lage habe sich auch beim Preis bemerkbar gemacht. Beispiel Fichte: Anfang des Jahres 2022 lag der Preis bei 28 Euro pro Raummeter. Jetzt müsse man 40/42 Euro bezahlen.

„Es ist für uns Waldbesitzer aber erfreulich, dass eine Wertschätzung für Brennholz stattfindet“, sagt Sommer. Holz sei ein nachwachsender Brennstoff vor der Haustür: „Wir schlagen nicht nach Nachfrage, sondern sind an der Nachhaltigkeit orientiert. In der Forstwirtschaft ist das die Prämisse Nummer eins. Es wird nie mehr geschlagen, als nachwächst.“ Steige die lokale/regionale Nachfrage, so könnte zum Beispiel umgesteuert werden – mit Holz aus dem Bereich Holzschliff. Das bedinge aber beispielsweise, dass die Papierindustrie weniger anfrage.

Wertschöpfung in der Region behalten: Diskutiert werde, wie klimaneutral Holz und das Heizen damit seien. Für Sommer sei der CO2-Kreislauf wichtig: „Wenn Holz im Wald verrottet, kann das im gewissen Maß beispielsweise mit Blick auf Totholz Sinn machen. Bei diesem Prozess wird aber auch CO2 freigesetzt – wie eben beim sauberen Verbrennen.“

Richtig heizen: Darauf ist zu achten: