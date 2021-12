Steinewerfer-Prozess: Memminger Staatsanwaltschaft fordert zehn Jahre Haft wegen versuchten Mordes

Es soll versuchter Mord in drei Fällen sein, so sieht es die Staatsanwaltschaft Memmingen. Deshalb fordert sie im Steinewerfer-Prozess zehn Jahre Haft.

Im Memminger Steinewerfer-Prozess hat die Staatsanwaltschaft am Donnerstagvormittag ihr Plädoyer verlesen. Sie ist überzeugt, dass der 42-jährige Angeklagte drei Mal im Raum Memmingen Steine von Autobahnbrücken auf Fahrzeuge geworfen hat. Die Staatsanwaltschaft ordnet diese Taten als versuchten Mord in drei Fällen ein. Deshalb fordert sie eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren.

Die Anwältin des 42-Jährigen fordert einen Freispruch, da ihm die Tat nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden könne.

Die Taten sollen sich im Mai, September und November 2020 ereignet haben. Zwar wurde keiner der Fahrzeug-Insassen durch die Steine verletzt. Dennoch hatte der Mann aus Sicht der Staatsanwaltschaft dabei ihren Tod "billigend in Kauf genommen". Aus diesem Grund war er wegen versuchten Mordes in drei Fällen angeklagt. Der 42-Jährige mit türkischer Abstammung hatte die Tat vor Gericht stets bestritten.

Zahlreiche Zeugen vor dem Landgericht Memmingen vernommen

Sobald das Urteil gesprochen ist, das soll noch am Donnerstag der Fall sein, geht ein umfangreicher Indizienprozess zu Ende. Zahlreiche Zeugen wurden in den vergangenen zweieinhalb Monaten vernommen. Der Mann wurde aufgrund der Auswertung von Handydaten an einem Tatort festgenommen. Seit Januar saß er in Untersuchungshaft. Bereits am ersten Prozesstag hatte Oberstaatsanwalt Markus Schroth von einer "heimtückischen" Tat gesprochen. So stand in der Anklageschrift, dass der Angeklagte einen etwa 1,5 Kilo schweren Stein am Abend des 20. November 2020 von einer Autobahnbrücke über die A 96 bei Memmingerberg (Kreis Unterallgäu) auf einen Pkw geworfen hatte. Der Wagen sei mit bis zu 120 km/h unterwegs gewesen. Der Stein blieb laut Schroth in der Karosserie stecken. Zudem soll der Angeklagte am 17. Mai 2020 um kurz nach Mitternacht von der Autobahnbrücke Memmingen/Donaustraße einen unbekannten Gegenstand auf einen Pkw geschleudert haben. Dieselbe Brücke suchte er am 27. September gegen 2.45 Uhr auf und warf laut Staatsanwaltschaft einen Gegenstand auf einen Wagen, der mit Tempo 70 unterwegs war.

Auch Kreditkarte von Nachbarin gestohlen

Der 42-Jährige hat bereits eine Haftstrafe verbüßt. Außerdem musste er sich neben der Autobahn-Attacke auch wegen Diebstahlvorwürfen vor Gericht verantworten. Im Zuge der Verhandlung räumte er etwa ein, dass er die Kreditkarte einer Nachbarin an sich gebracht und damit Geld abgehoben habe.

