Steinheimer Baseballer "Red Phantoms“ zum Schluss ganz unten

Die Steinheimer Baseballer schließen die Landesliga-Saison auf Rang fünf ab. Was das nun bedeutet.

28.07.2023 | Stand: 16:47 Uhr

Die Baseballer der „Red Phantoms“ aus Steinheim schließen die Saison in der Landesliga Süd auf dem fünften und damit letzten Platz ab. Am letzten Spieltag gewannen die Steinheimer bei den „Royal Bavarians“ II in Füssen das erste Spiel, verloren allerdings das zweite.

Fans der Steinheimer reisen mit zum Baseball-Stadion in Füssen

Viele der rund 50 mitgekommenen Fans aus Steinheim waren neugierig auf das neue Baseball-Stadion in Füssen. Doch die Zuschauer bekamen auch spannende Baseballspiele zu sehen.

Blick auf das erste Spiel der "Red Phantoms" aus Steinheim

Im ersten Spiel führten die „Red Phantoms“ nach zwei Innings mit fünf Runs. Im dritten Inning verkürzte Füssen auf 1:5-Runs. Im vierten Inning gelangen den „Phantoms“ zwei weitere Runs. Füssens Offensive kam nun besser ins Spiel und erzielte einen Run nach dem anderen. Die Steinheimer Defensive wurde mit jedem Run, den die „Royal Bavarians“ schafften, noch nervöser. Füssens Schlagmänner nutzten eine kleine Schwächephase des Steinheimer Pitchers und schlugen die Bälle unerreichbar in die Lücken.

Steinheim brauchte noch das eine, das dritte Aus in diesem Inning. Doch es wollte nicht gelingen. Die „Red Phantoms“ wechselten nun ihren Pitcher. Daniel Garcia auf dem Pitchermound sollte dieses Inning beenden. Einen weiten Schlag ins Outfield fing Florian Kaufmann aus der Luft zum dritten Aus. Nach sieben Runs in diesem Inning lag Steinheim nun mit einem Run hinten. Spielstand: 7:8.

Sie füllen die Bases mit Hits

Daniel Garcia schlug jetzt einen Three-Base-Hit. Simon Fleischmann und Michael Hieber füllten die Bases ebenfalls mit Hits. Und Ulli Nöll platzierte einen Schlag hinter den First Baseman der Füssener. Dies ermöglichte zwei Steinheimer Runnern zu punkten.

Wie das erste Spiel Steinheim gegen Füssen dann ausgeht

Im letzten Offensiv-Inning erzielten die „Red Phantoms“ drei Runs zur 10:8-Führung. Füssen als Heimteam hatte nun noch einmal Offensivrecht. Die Steinheimer Defensive konnte die ersten drei Schlagmänner der „Royal Bavarians“ aber „Aus machen“. Das erste Spiel war gewonnen.

Im zweiten Spiel fanden die „Phantoms“ gegen den sehr guten Pitcher der „Bavarians“ kein Mittel, um Läufer auf die Bases zu bringen. Und in der Defensive fehlte ein zweiter Pitcher. Die Steinheimer konnten das Spiel aber bis zum Schluss offen gestalten.

Der Spielstand vor den letzten zwei Innings: 0:2-Runs aus Steinheimer Sicht. Das Nachlassen des „Phantoms“-Werfers nutzten die Gastgeber aus. Sie erzielten in den letzten beiden Innings weitere acht Runs. Da konnten die mitgereisten Fans trommeln und singen: Es nutzte nichts. Das zweite Spiel ging mit 0:10-Runs verloren.