Steinskulptur in Memmingen mit Hakenkreuz besprüht: Polizei sucht Vandalen

In der Nähe der Wakeboard-Anlage in Memmingen haben Unbekannte ein Hakenkreuz auf eine Skulptur gesprüht. Die Polizei bittet um Hinweise.

20.08.2021 | Stand: 13:00 Uhr

Mit Sprühfarbe haben Unbekannte eine Steinskulptur in Memmingen beschädigt. Laut Polizei malten sie "vermutlich in den vergangenen Wochen" ein Hakenkreuz auf das Monument, das im Stadtpark Neue Welt in der Nähe der Memminger Wakeboardanlage steht und an die Landesgartenschau 2000 erinnern soll.

Polizei geht von Kindern oder Jugendlichen als Täter aus

Das Hakenkreuz ist laut Polizei jeweils 50 Zentimeter hoch und breit. Die Polizei Memmingen geht aufgrund der zögerlichen Ausführung davon aus, dass es sich bei dem Täter eventuell um ein Kind oder einen Jugendlichen handelt.

Die Schadenshöhe wird auf etwa 50 Euro beziffert. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Memmingen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, insbesondere wer Angaben zur Tat oder dem Täter machen kann, unter der Telefonnummer (08331) 1000.

Verbotene Hakenkreuze beschäftigen immer wieder die Polizei. So schmierte etwa ein Mann ein solches mit Blut an die Wand einer Arrestzelle. Auch in Obergünzburg und Biessenhofen kam es bereits zu derartigen Schmierereien.