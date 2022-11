Sterben wird teurer in Memmingen

Stadträte sprechen sich für eine Erhöhung der Friedhofsgebühren in Memmingen aus. Bei einem Erwachsenen-Grab steigen die Kosten um etwa 15 Prozent.

09.11.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Die Friedhofsgebühren in Memmingen sollen ab 1. Januar angehoben werden. Dafür haben sich die Mitglieder des städtischen Finanzausschusses einstimmig ausgesprochen. Zwar muss der Gesamtstadtrat die Gebührenerhöhung in seiner nächsten Sitzung am 21. November noch endgültig beschließen – aber davon ist auszugehen. Laut Stadtkämmerer Gunther Füßle ist die Anhebung nötig, um die entstehenden Kosten beim Bestattungswesen zu decken – so wie es das Kommunalabgabengesetz (KAG) vorschreibe. Nach seinen Worten steigen die Kosten ab Januar für ein Erwachsenengrab um etwa 15 Prozent – sofern die Stadträte zustimmen. Die Friedhofsgebühren wurden zuletzt im Januar 2018 angepasst.

Defizit über 400.000 Euro

Wie Füßle in der Ausschusssitzung weiter erläuterte, war bereits im Dezember 2021 ein Beschluss des Stadtrats über die Neukalkulation der Friedhofsgebühren vorgesehen. Schließlich müssen alle drei bis vier Jahre die Gebühren neu kalkuliert werden. Wegen eines personellen Engpasses habe die Kalkulation aber nicht rechtzeitig fertiggestellt werden können. Eine rückwirkende Nachkalkulation sei bei den Friedhofsgebühren nicht möglich. Daher habe die Stadt – und somit die Allgemeinheit – die in den vergangenen Jahren angefallenen Defizite ausgleichen müssen. Dabei handelt es sich um folgende Summen: 2018 war es „lediglich“ ein Minus von 53.000 Euro. Im Jahr 2019 stieg das Defizit bereits auf 278.000 und in 2020 auf 340.000 Euro. Im vergangenen Jahr waren es laut Füßle schließlich 420.000 Euro. Angesichts solcher Zahlen ist eine Erhöhung um 15 Prozent in den Augen des Kämmerers zu vertreten.

So sah es auch Oberbürgermeister Manfred Schilder: „Eine Gebührenerhöhung kommt für die Bürger nie passend – aber wir müssen nun einmal kostendeckend arbeiten.“ Gleichzeitig wies der Rathauschef darauf hin, dass sich die Begräbniskultur in den vergangenen Jahren stetig verändert habe. So sei etwa die Zahl der Urnengräber stark gestiegen. Das wirkt sich auch auf die Einnahmen aus. Schließlich sind Urnengräber günstiger als Erdgräber. Darüber hinaus werden seit Jahren immer mehr Erdgräber aufgelassen.

Gräber sind unterschiedlich teuer

In der neuen Gebührensatzung sind zahlreiche Einzelposten aufgelistet: Sie reichen von der Orgelbenutzung in der Aussegnungshalle des Waldfriedhofs bis hin zur Ausgrabungsgebühr. Die beiden teuersten Posten sind die Bestattungs- und die Grabplatzgebühren. Für die Bestattung eines Erwachsenen werden maximal 1250 Euro verlangt. Darin sind unter anderem die Aufbewahrung in der Leichenzelle, die Trauerfeier in der Aussegnungshalle sowie die Herstellung des Grabes enthalten.

Die Grabplatzgebühren für Erdbestattungen sind im Waldfriedhof nach der Lage der Gräber gestaffelt. Die teuerste Variante ist ein sogenanntes A-Grab, das direkt an einem der geteerten Hauptwege liegt. Hierfür beträgt die Gebühr mit einer Ruhezeit von zwölf Jahren 1133 Euro bei Erwachsenen. Die günstigsten Gräber liegen innerhalb einer Abteilung des Friedhofs und sind über kleine Wege zu erreichen, die von der Stadt nicht so aufwendig gepflegt werden müssen wie die geteerten Wege, die im Winter geräumt und gestreut werden. Für ein sogenanntes D-Grab beträgt die Grabplatzgebühr bei einer Ruhezeit von zwölf Jahren bei einem Erwachsenen 824 Euro. Für ein normales Urnengrab wird bei einer Ruhezeit von zwölf Jahren eine Grabplatzgebühr von 744 Euro verlangt. Am günstigsten ist mit 686 Euro ein Bestattungsplatz im Urnengemeinschaftsgrab. Dagegen werden bei einer zusätzlichen Beisetzung einer Urne in einem Einzelgrab die gleichen Gebühren verlangt wie bei einer Erdbestattung im Sarg.

