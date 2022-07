Steuerhaus in Memmingen muss dringend saniert werden

Am Steuerhaus in Memmingen nagt der Zahn derzeit. Nun soll das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert statisch instandgesetzt werden. Das sind die Pläne.

08.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Das Steuerhaus am Marktplatz ist eines der bekanntesten Gebäude in Memmingen. Im Erdgeschoss des im 15. Jahrhundert erbauten Hauses, das unter Denkmalschutz steht, befindet sich ein Café und ein Ladengeschäft. In den oberen beiden Geschossen ist das Sozialamt der Stadt untergebracht. Doch an dem altehrwürdigen Gebäude nagt der Zahn der Zeit. Teile der Außenwände sind derzeit mit einem Netz bedeckt, weil sich Risse bilden und der Putz abbröckelt. Bereits im Jahr 2015 waren statische Notsicherungsmaßnahmen nötig. Doch diese reichen nicht aus. Es besteht weiterer Handlungsbedarf. Das wurde in der jüngsten Sitzung des Memminger Bau- und Umweltausschusses deutlich. Das Gebäude soll nun umfassend statisch saniert werden.

