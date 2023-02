Hund fällt Reh im Unterallgäu an

In Stockheim bei Bad Wörishofen im Unterallgäu hat ein Hund ein Reh angefallen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

14.02.2023 | Stand: 12:09 Uhr

In einem Waldstück in Stockheim bei Bad Wörishofen (Kreis Unterallgäu) hat ein Hund bereits am Freitagnachmittag ein Reh angefallen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, verletzte der Hund das Reh so schwer, dass es später am Waldrand verendete. Eine Spaziergängerin hatte den Vorfall beobachtet und den zuständigen Jagdpächter informiert.

Bei dem Hund handelte es sich um eine schwarze Schäferhündin mit gekürzten Ohrenspitzen und einem roten Geschirr. Zeugenhinweise zu der bislang unbekannten Hundebesitzerin nimmt die Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 entgegen.

Mehr Nachrichten aus dem Unterallgäu lesen Sie hier.