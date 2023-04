Wie baut man in Memmingen ein Storchennest?

Die Stadtwerke haben zwei neue Storchennester auf dem alten Gasspeicher in der Nähe des Bahnhofs gebaut. Marcus Geske hat das Projekt umgesetzt und erklärt, wie er vorgegangen ist.

Innenstadtlage, nahe Bahnhof, Eichendielen-Boden, tolle Aussicht. Klingt nach einer schicken Wohnung, oder? Allerdings hat diese „Wohnung“ keine Küche und kein Bad, ja noch nicht mal ein Dach und ist nur eineinhalb Quadratmeter groß. Außerdem ist sie bereits vergeben, und zwar an ein Storchenpaar.

Auf dem alten Gasspeicher zwischen Bahnhof und Freibad haben die Stadtwerke zwei Storchennester gebaut, in 24 Metern Höhe mit Ausblick über ganz Memmingen. Vor drei Wochen sind sie fertig geworden und schon eine Woche später machten zwei Störche es sich in einem der Nester gemütlich.

Storchennest sollte hoch genug sein und in der Nähe einer Nahrungsquelle

Marcus Geske ist Leiter der Stadtwerke, denen das Gelände gehört. Er erzählt, wie die Idee entstand: „Auf den Stahlsäulen saßen öfter Störche. Wir wohnen selbst in der Innenstadt und freuen uns immer, die Vögel zu sehen. Die Idee, dort Nester zu bauen, hatte eigentlich meine Partnerin.“

Marcus Geske rief also beim Landesverband für Vogel- und Naturschutz (LBV) an und fragte, wie man ein Storchennest baut. „Dafür braucht es einen Platz, der hoch genug ist, zehn Meter sollten es schon sein, und auch Windböen standhält“, erklärt Leo Rasch vom LBV.

Er schaute sich den alten Gasspeicher in Memmingen an und fand, der Ort sei gut geeignet: „Wenn sowieso öfter Störche dort sind, und es eine Futterquelle in der Nähe gibt, wie hier das Benninger Ried, ist das ideal.“

Hilfe von der Feuerwehr, einer Industriefirma, einem Tischler und dem Forstamt

Danach führte eins zum anderen. Die freiwillige Feuerwehr fuhr ihre lange Drehleiter aus, um die Fläche auf den Säulen auszumessen, die Firma Ematec AG aus Memmingerberg konstruierte das Metallgestell für die Nester, der Hobbytischler Sascha Cantow aus Memmingen baute den Holzboden aus Eichendielen und das städtische Forstamt brachte Reisig als Baustoff für das Nest. Der Vogelexperte Leo Rasch lobt: „Das ist ein richtiges Luxusapartment für die Vögel.“

Warum muss man den Störchen beim Nestbau helfen?

In den 80er-Jahren lebten in Bayern weniger als 100 Störche. Durch ein Artenhilfsprogramm des Freistaats und den Einsatz des LBV, der Nisthilfen baute und sich darum bemühte, Nahrungsflächen zu erhalten, wurden es wieder mehr. Inzwischen gibt es in Bayern über 1000 Störche, sie gelten nicht mehr als gefährdet.

Trotzdem sei es wichtig, Nistplätze zu schaffen, sagt Leo Rasch. Nicht weil die Störche das nicht selbst hinbekommen würden, sondern weil sie so an einem Ort nisten können, wo sie ihre Ruhe haben. „Sonst kann es passieren, dass Störche auf einem betriebenen Schornstein nisten, oder auf einem Kran.“.

In ihrer neuen „Wohnung“ auf dem alten Gasspeicher können die Störche ungestört brüten und obendrein die Aussicht über Memmingen genießen.