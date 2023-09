Storch Ivo wird im Benninger Ried freigelassen

Bei einem schweren Unwetter Mitte Juli fiel in Memmingen ein Storchennest herunter. Jungstorch Ivo landete im Tierheim. Nun wurde er ausgewildert.

01.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Storch Ivo läuft in seinem Gehege im Memminger Tierheim am Gitterzaun auf und ab. „Man merkt, dass er jetzt raus will“, sagt der Tierpfleger Michael Knoll. Dann öffnet er die Tür zum Gehege und geht vorsichtig auf den Storch zu.

Währenddessen schiebt Tierpflegerin Anna Lehmuth eine große Transportkiste vor die Tür. Knoll nimmt den Storch mit beiden Händen und setzt ihn in die Kiste. Dann tragen die beiden das Tier in der Box in ein Transport-Auto.

Ivo wartet auf seine Freilassung. Bild: Judith Schneider

Ein Sturm wehte das Nest mit den Storchenbabys vom Kamin

Das Tierheim hatte den Storch aufgenommen, nachdem sein Nest bei einem schweren Unwetter zerstört worden war. Das Unglück ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch, den 12. Juli. Eine Windböe fegte das Storchenzuhause mitsamt den zwei Babystörchen vom Kamin auf dem Woolworthgebäude. Einer der Babystörche war Ivo. Sein Geschwisterchen starb bei dem Sturm (wir berichteten). Die Feuerwehr konnte immerhin Ivo retten und brachte ihn ins Tierheim.

Tierpfleger Michael Knoll (links) und Anna Lehmuth fangen Ivo ein, um ihn zum Benninger Ried zu bringen. Bild: Judith Schneider

„Am Anfang war er schon sehr schwach“, erzählt Anna Lehmuth, „er ist nicht mal aufgestanden.“ Mit der Zeit kam der Storch dann aber wieder zu Kräften. Verletzt worden war er bei dem Unwetter nicht.

Mit der Auswilderung sollte es keine Probleme geben, weil Ivo nicht auf Menschen geprägt wurde. „Dafür war er schon zu alt, als wir ihn aufgenommen haben“, sagt Michael Knoll. Ivo war ohnehin kurz davor, das Nest zu verlassen und selbstständig zu leben. Auch die Futtersuche sollte für ihn kein großes Problem sein, ist sich der Tierpfleger sicher.

Echter Feinschmecker: Ivo frisst im Tierheim zehn Eintagsküken pro Tag

Ivo ist nicht der erste Storch im Tierheim. „Wir haben immer wieder mal Störche, besonders nach Unwettern und wenn es sehr heiß ist, aber das kommt jetzt nicht jedes Jahr vor“, sagt Michael Knoll, „das ist schon was Besonderes.“ Und so ein ungewöhnlicher Gast muss natürlich angemessen bewirtet werden. Die Tierpfleger fütterten Ivo mit Eintagsküken. Inzwischen frisst er zehn davon am Tag.

Dann kommt der große Moment. Michael Knoll und Anna Lehmann haben die Transportkiste auf einer Wiese beim Benninger Ried abgestellt und öffnen die Tür.

Ivo breitet die Flügel aus und fliegt davon. Bild: Judith Schneider

Ivo ist nicht schüchtern und findet schnell Freunde

Ivo zögert zuerst noch, traut sich dann aber doch heraus. Vorsichtig stakst er in der Wiese umher. Plötzlich schlägt er mit den Flügeln und beginnt zu fliegen. Er dreht eine Runde über die Köpfe der Tierpfleger, die ihm staunend hinterherschauen. Dann gesellt er sich zu zwei anderen Störchen, die ein Stück entfernt in der Wiese nach Futter picken. „Ivo ist noch ein bisschen schmaler als die ausgewachsenen Vögel“, erklärt Michael Knoll, „und bei ihm ist ein ziemlich großer Teil der Flügel schwarz.“ Daran erkennt er das Tier.

Noch einmal drehen die drei Störche ein paar Runden in der Luft, dann fliegen sie davon.