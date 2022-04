Der Raum rund um Mindelheim ist sehr sicher. Doch es gib auch dort Bereiche, die der Polizei Sorgen bereiten.

05.04.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Seit einem Jahr leitet Dagmar Bethke als Nachfolger von Gerhard Zielbauer die Polizeiinspektion in Mindelheim. Eines hat die Erste Polizeihauptkommissarin in dieser Zeit von ihrem Vorgänger geerbt: Mindelheim gehört zu den sichersten Orten in ganz Deutschland. Die Kriminalitätsbelastung ist nach wie vor außergewöhnlich niedrig.