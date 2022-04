Straßen und Bauhof: Wo Bad Grönenbach im Jahr 2022 investiert

In Bad Grönenbach sollen Straßenbau, die Errichtung des neuen Bauhofs und ein Projekt für bezahlbares Wohnen weiter vorangetrieben werden.

30.04.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Einstimmig hat der Bad Grönenbacher Gemeinderat mit der Verabschiedung des Haushalts 2022 den Weg für Investitionen in Höhe von rund acht Millionen Euro freigemacht. Und das, obwohl es einiges gibt, was Bürgermeister Bernhard Kerler, Kämmerin Bianca Reutter und dem Gremium Sorge bereitet: Die Zeiten werden schwieriger, die Aufgaben und Belastungen für die Gemeinde immer mehr.

2021 gab es einen "absoluten Rekord" in Bad Grönenbach

Wie die Kämmerin, die den Etat mit einem Volumen von rund 22,3 Millionen Euro vorstellte, kam Kerler zunächst auf eine gute Nachricht zu sprechen: „Corona haben wir bisher gut weggesteckt.“ Demnach stand im vergangenen Jahr mit Einnahmen von knapp über sieben Millionen Euro durch die Gewerbesteuer ein „absoluter Rekord“ zu Buche. Als „stabil bis gut“ bezeichnete Kerler die übrigen Steuereinnahmen. Daher wurden die geplanten Einnahmen durch Gewerbe- und Einkommenssteuer für dieses Jahr angehoben: auf 4,5 beziehungsweise 3,6 Millionen Euro. Dennoch sieht der Haushalt eine Neuverschuldung von knapp 2,5 Millionen Euro vor – „und in den kommenden Jahren sieht es angesichts der schon in der Warteschleife stehenden Vorhaben nicht anders aus“, sagte Kerler.

Ausgaben für Kindergärten und Jugend steigen

Der Bürgermeister hob auch die wachsenden Herausforderungen für die Kommune hervor: Im Verwaltungshaushalt machen sich demnach zum Beispiel stetig steigende Ausgaben für Löhne und Gehälter bemerkbar. Deutlich nach oben schnellten sie im Bereich Jugend und Kindergärten. Es ist eine Entwicklung, die sich laut Kerler fortsetzt. Konkret bezog er sich darauf, dass ab 2025 ein Rechtsanspruch auf Nachmittagsbetreuung für Grundschschulkinder besteht. Grundsätzlich sei er nicht gegen diese wichtige „Zukunftsinvestition“, betonte Kerler. Doch unbeantwortet bleibe die Frage, wie die Gemeinden dies bewältigen sollen. In Bad Grönenbach würden derzeit bereits 80 Kinder betreut. Es sei absehbar, dass Personal und Räume künftig nicht mehr ausreichen.

Seinem Ärger machte der Bürgermeister über eine Entscheidung des Bundesfinanzhofs Luft: Demnach dürfen Kurorte und Heilbäder für Investitionen in Einrichtungen, die nicht nur Kurgästen sondern auch der Öffentlichkeit dienen, keinen Vorsteuerabzug mehr vornehmen – und dies rückwirkend bis 2018. Für die Kurorte, die unter Corona stark zu leiden hätten, bedeute dies finanziell eine Zusatzbelastung. „Dass wir Gemeinden auch noch das Klima retten, die Grundversorgung sicherstellen, die Infrastruktur erhalten, jeden Haushalt mit Glasfaser versorgen und Arbeitsplätze und Wohnraum ermöglichen sollen, sei hier nur am Rande erwähnt“, sagte Kerler in seiner Haushaltsrede.

Ukraine-Krieg und Ungewissheit bereiten Sorgen

Zugleich äußerten er und einige Fraktionsvorsitzende im Gemeinderat Sorge über die Folgen des Ukraine-Kriegs. Die ungewisse Zukunft bringe auch Unsicherheit mit sich, ob und wann Projekte künftig umgesetzt werden können.

Lesen Sie auch

Kraftisried macht Rekordschulden: Warum das die Gemeinde trotzdem voran bringt Gemeinde muss Kredite aufnehmen

Dennoch gab das Gremium grünes Licht für den Haushalt 2022 sowie den Finanzplan 2023 bis 2025. Zu den Investitionen für 2022 gehören laufende Projekte wie der Neubau des Bauhofs, der Ausbau von Rothensteiner und Pappenheimerstraße sowie das Projekt für bezahlbaren Wohnraum nahe der Sedelmayerstraße. Die Bauarbeiten sollen erst 2023 starten, doch bereits in diesem Jahr entsteht ein Stück Zufahrtsstraße. Geld fließt zudem in Planungsleistungen, etwa für das Feuerwehrhaus in Zell und bei einem städtebaulichen Realisierungswettbewerb für den Bereich Sonnenstraße/alter Bauhof. Auch Sanierungen und Erweiterungen für die Kindergärten Mutter Teresa und St. Peter und Paul, die in den Folgejahren anstehen, werden geplant.