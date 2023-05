Das war beim Streetfood-Festival 2023 in Memmingen geboten

Auf dem Hallhof in Memmingen stieg bis Sonntag das Street-Food-Festival 2023. Aktuelles zu Öffnungszeiten, Angebot und Stände des Street Food Markts.

22.05.2023 | Stand: 11:07 Uhr

Das Street-Food-Festival in Memmingen 2023 ist Geschichte: Bis gestern, Sonntag, 21.5.2023, gab es auf dem Markt am Hallhof in der Innenstadt wieder Essen und Trinken aus aller Welt. Zahlreiche Stände und Wagen boten frisch zubereitete Spezialitäten, aber auch Cocktails, Kaffee und Süßes zum Nachtisch.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Memminger Streetfood-Markt aktuell.

Wie sind die Öffnungszeiten des Street-Food-Festivals 2023 in Memmingen?

Der Street-Food-Markt 2023 in der Innenstadt Memmingens hat an drei Tagen von Freitag, 19.5., bis Sonntag, 21.5.2023, geöffnet.

Freitag, 19.5.: 17 Uhr - 23 Uhr

17 Uhr - 23 Uhr Samstag, 20.5.: 11 Uhr - 22 Uhr

11 Uhr - 22 Uhr Sonntag, 21.5.: 11 Uhr - 19 Uhr

Was gibt es auf dem Street-Food-Markt in Memmingen?

Der Veranstalter Boavista Events wirbt mit kulinarischen Spezialitäten aus vielen Ländern. Unter anderem soll es Stände geben mit:

vegetarischen Falafel Wraps und veganen Halloumi Bowls,

Wagyu Burger,

Kartoffelspiralen mit Sauerrahm,

Allgäuer Kässpatzen,

Salsicca mit glasierten Zwiebeln und Pecorino,

Tacos,

Beef Brisket,

Süßem wie Cinnamon Rolls, Schokofrüchte oder gefüllte Waffeln am Stil.

Was kostet der Eintritt auf dem Street-Food-Festival in Memmingen?

Der Eintritt auf den Streetfood-Festival 2023 in Memmingen ist frei.

Wo findet das Street-Food-Festival in Memmingen 2023 statt?

Wie schon im vergangenen Jahr steigt der Street Food Markt in Memmingen auf dem Hallhof in der Innenstadt. Die Parkplätze, die sich normalerweise an dieser Stelle befinden, sind während des Marktes für Autos gesperrt.

Zum Parken nutzt man am besten eines der umliegenden Parkhäuser in der Krautstraße oder der Schwesternstraße in Memmingen.

Gibt es ein Rahmenprogramm zum Memminger Streetfood Markt 2023?

Umrahmt wird das Street-Food-Festival auf dem Hallhof in Memmingen von Live-Musik, Bands und DJs. Laut Veranstalter gibt es Auftritte von:

Am Freitag ab 17 eröffnet das Kemptener DJ Duo Tengood und DJ Hannes die Memminger Streetfood Meile.

Am Samstagmittag gibt es Blues mit Bernd Rinser, ab 15 Uhr gibt es Rock mit der Eismeerkönigin und am Abend spielt die Münchner Band French Connection.

Sonntag spielt zunächst Singer/Songwriter Max Jäger und zum Abschluss Adi Hauke.

Was ist am Familientag heute am Sonntag auf dem Street-Food-Festival in Memmingen geboten?

Am Festival-Sonntag heute gibt es auf dem Streetfood-Festival in Memmingen Vergünstigungen für Familien. Sie können sich am Schankwagen von "Schäffler" eine Stempelkarte abholen, um bei drei Hauptspeisen, drei Getränken und zwei Desserts jeweils einen Euro zu sparen, teilt der Veranstalter mit.