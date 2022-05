Das ist beim Streetfood-Markt in Memmingen bis Sonntag geboten

Streetfood-Fans in Memmingen kommen ab morgen, 26.5., bei der Streetfood-Meile 2022 am Hallhof auf ihre Kosten: News zu Öffnungszeiten, Angebot und Marktstände.

26.05.2022 | Stand: 12:28 Uhr

In Memmingen steigt ab Donnerstag die Streetfood-Meile 2022 in der Innenstadt. Streetfood-Märkte finden derzeit überall im Allgäu statt - zum Beispiel am letzten Wochenende in Kaufbeuren. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten rund um den Memminger Streetfood-Markt aktuell.

Wann findet der Streetfood-Markt in Memmingen statt?

Die Memminger Streetfood-Meile findet 2022 von Donnerstag, 26. Mai bis Sonntag, 29. Mai statt. Von Donnerstag bis Samstag hat der Markt jeweils von zwölf bis 23 Uhr geöffnet und am Sonntag von zwölf bis 20 Uhr.

Wo findet der Streetfood-Markt Memmingen statt?

Veranstaltungsort des Streetfood-Marktes Memmingen 2022 ist in diesem Jahr der Hallhof in der Innenstadt. Die Parkplätze, die sich normalerweise an dieser Stelle befinden, sind während des Marktes für Autos gesperrt. Der Eintritt zum Streetfood-Markt ist frei.

Was wird auf dem Streetfood-Markt Memmingen angeboten?

Laut Veranstalter Boa Vista Events werden beim Memminger Streetfood-Markt 2022 Spezialitäten aus aller Welt angeboten. Dazu gehören zum Beispiel vegane Currys aus Indien, ungarische Langos oder türkische Spezialitäten wie Gözleme und Cigara Börek. Neben herzhaften Speisen wird es auch Stände mit süßen Köstlichkeiten geben - wie etwa mit Raffaelo und Erdbeeren gefüllte Waffeln oder Baumstriezel. Neben kulinarischen Spezialitäten werden auch verschiedene Getränke angeboten.

Welche Corona-Regeln gelten beim Streetfood-Markt in Memmingen?

Auf dem Marktgelände am Hallhof gibt es keine Maskenpflicht. Die Veranstalter rufen aber dazu auf, den Mindestabstand von 1,5 Metern zu fremden Hausständen einzuhalten. Dafür wurden die Abstände der Foodtrucks und Sitzflächen vergrößert. Wer sich an einer der Sitzgruppen niederlässt, muss sich mit der Luca-App registrieren.

