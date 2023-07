Der Termin für den Streetfood-Markt am Kurhaus steht fest

Am Kurhaus in Bad Wörishofen findet Anfang August ein Streetfood-Markt statt. Alles zu Öffnungszeiten, Ständen und Angebot.

14.07.2023 | Stand: 10:55 Uhr

Der Streetfood-Markt am Kurhaus der Kneippstadt Bad Wörishofen steht im August fest. Internationele Gerichte warten auf die Besucher bei den diversen Ständen, aber auch Wein und eine Getränkeinsel. Ebenso werden auch Bands live Musik spielen.

Hier werden die wichtigsten Fragen rund um den Streetfood-Markt am Kurhaus beantwortet.

Wann findet der Streetfood-Markt am Kurhaus statt?

Der Streetfood-Markt am Kurhaus findet am ersten Wochenende im August 2023 statt. Am Freitag, 4. August, und Samstag, 5. August, jeweils finden sich die Foodtrucks am Kurhaus ein und bieten ihre Speisen an.

Wie sind die Öffnungszeiten des Streetfood-Markts am Kurhaus?

Wer will kann am Freitag für 6 Stunden Kulinarisches genießen, denn ab 17 Uhr hat der Markt geöffnet. Am Samstag hingegen bereits ab 11 Uhr und das für 12 Stunden.

Freitag, 4. August 2023 Beginn: 17 Uhr Ende: 23 Uhr

Samstag, 5. August 2023 Beginn: 11 Uhr Ende: 23 Uhr



Was gibt es auf dem Streetfood-Markt am Kurhaus?

Der Streetfood-Markt am Kurhaus wird von Boavistas organisiert. Wie auf den anderen Märkten wird auch in Bad Wörishofen allerlei Kulinarisches aus verschiedenen Ländern gezeigt. 15 Aussteller bieten folgendes an:

indische Gewürze

Flammlachs

italienischer Büffelmozarella

orientalische Vorspeisen

Alm Pizza

Burger vom Wagyu-Rind aus deutscher Aufzucht vom Bodensee

armenische Fackelspieße

ungarische Langos

Pulled BBQ

Was kostet der Eintritt zum Streetfood-Markt im Kurhaus?

Der Eintritt zum Streetfood-Markt am Kurhaus ist frei.

Wie kommt man zum Streetfood-Markt am Kurhaus?

Da Bad Wörishofen einen eigenen Bahnhof hat, ist die Anreise per Zug geeignet. Wenige Minuten vom Bahnhof entfernt befindet sich das Kurhaus an der Hauptstraße 6. Wer mit dem Auto nach Bad Wörishofen anreist, kann die umliegenden Parkmöglichkeiten wie Parkhäuser verwenden.