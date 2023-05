Streetfood-Meile in Memmingen: Kulinarische Spezialitäten gibt es im Zentrum

Die Innenstadt von Memmingen wird zum El Dorado für alle Fans von Streetfood - und zwar am Wochenende 19. bis 21. Mai. Was für Familien geboten ist.

18.05.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Am Wochenende 19. bis 21. Mai wird die Memminger Innenstadt wieder zum El Dorado für alle Fans von leckerem Streetfood in all seinen Facetten, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters Boa Vista Events. Auf dem Hallhof werden bei freiem Eintritt allerlei kulinarische Spezialitäten aus zahlreichen Ländern und zudem etwa frische Cocktails aus einem VW-Bus oder Espresso aus einer italienischen Ape angeboten.

Live-Bands und DJs sorgen in Memmingen für Unterhaltung

Dazu sorgen Live-Bands und DJs für Unterhaltung. Am Freitag eröffnet ab 17 Uhr das Kemptener DJ-Duo „Tengood und Bosporus“ mit Alltime Classics aus 50 Jahren die Streetfood-Meile. Blues-Urgestein Bernd Rinser startet am Samstag, ab 15 Uhr sind „funky Rock“ mit der „Eismeerkönigin“ und abends „dynamite Rock“ mit der Münchner Band „French Connection“ zu hören.

Wann gibt es bei der Streetfood-Meile Vergünstigungen für Familien?

Am Festival-Sonntag gibt es Vergünstigungen für Familien, die sich am Schankwagen „Schäffler“ eine Stempelkarte abholen können, um bei drei Hauptspeisen, drei Getränken und zwei Desserts jeweils einen Euro zu sparen. An diesem Tag kommt außerdem der Singer und Songwriter Max Jäger und zum Abschluss tritt Adi Hauke auf.

Besucht werden kann die Streetfood-Meile am Freitag (19. Mai) in der Zeit von 17 bis 23 Uhr und am Samstag (20. Mai) von 11 bis 22 Uhr sowie am Sonntag (21. Mai) von 11 bis 19 Uhr.