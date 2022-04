24-Jähriger schlägt in Memmingerberg mit Hantelscheibe um sich und beißt anderen Mann

Ein Streit in Memmingerberg ist am Mittwochabend eskaliert. Ein 24-Jähriger wurde handgreiflich. Sein Kontrahent verteidigte sich mit Pfefferspray.

21.04.2022 | Stand: 14:49 Uhr

Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Mittwoch in Memmingerberg eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, gerieten am frühen Abend ein 34-Jähriger und ein 24-Jähriger aneinander. Warum, ist noch unklar.

Streit in Memmingerberg: Mann schlägt mit Hantelscheibe um sich

Bei der Auseinandersetzung wurde der jüngere der beiden Männer aggressiv. Er biss seinen Kontrahenten und schlug ihm mit einer Hantelscheibe gegen den Kopf. Um sich zu verteidigen, setzte der 34-Jährige Pfefferspray ein.

Die Polizeiinspektion Memmingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

