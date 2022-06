Angreifer wirft Glasflaschen nach der Frau seines Arbeitgebers und attackiert anderen Mann mit einer Mistgabel

Offenbar wegen seines Lohns hat ein Mann in Siebnach im Unterallgäu die Frau seines Arbeitgebers mit Flaschen und einen Mitarbeiter mit einer Mistgabel attackiert.

28.06.2022 | Stand: 15:02 Uhr

Völlig die Kontrolle verloren hat gestern am Montagabend ein 50-Jähriger in einer Arbeiterunterkunft in Siebnach, einem Ortsteil von Ettringen im Unterallgäu. Der Mann war laut Polizei wohl mit seinem Arbeitslohn unzufrieden, weshalb es zu einem Streit mit seinem Arbeitgeber kam. Aus bislang unbekanntem Grund warf der Mann daraufhin Glasflaschen nach der Frau seines Arbeitgebers, die jedoch glücklicherweise ausweichen und sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Einen weiteren Mitarbeiter griff der 50-Jährige mit einer Mistgabel an. Auch der Kollege konnte laut Polizeimeldung unverletzt fliehen.

Siebnach: Polizei ermittelt wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung nach Streit

Weil die Auseinandersetzung erst Stunden später der Polizei gemeldet wurd, hatte der Angreifer laut Mitteilung Zeit abzureisen, ehe er von der Polizei befragt werden konnte.

Gegen ihn ermitteln die Beamten nun wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Lesen Sie auch