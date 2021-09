Wegen Rasenmäher-Lärms: Memmingerin wirft Holzbretter in Nachbar-Garten

Eine Frau fühlt sich durch das Rasenmäher-Geräusch gestört und wirft Bretter in den Garten ihres Nachbarn. Dann schneidet sie noch das Kabel des Mähers durch.

07.09.2021 | Stand: 12:51 Uhr

Zwei Nachbarn sind in Memmingen wegen Rasenmähens in Streit geraten. Nach Polizeiangaben fühlte sich eine 46-Jährige am Montag gegen 11 Uhr durch das Rasenmähergeräusch, das ihr Nachbar im Garten verursachte, gestört.

Sie versuchten ihren Nachbarn beim Mähen zu stoppen, indem sie mehrere Holzbretter auf dessen Rasen warf. Als der Nachbar daraufhin ins Haus ging, um die Polizei zu rufen, schnitt die 46-Jährige das Verlängerungskabel des Rasenmähers durch.

Strafverfahren wegen Sachbeschädigung

Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren gegen die Frau wegen Sachbeschädigung ein.

