Strom tanken an der Autobahn zwischen München und dem Bodensee

Schnellladepark bei Erkheim geht in Betrieb. Der Energieversorger EnBW will damit sein Netz für den Fernverkehr weiter verdichten.

26.01.2022 | Stand: 14:13 Uhr

Auf dem Weg von München nach Memmingen noch einmal kurz Strom tanken: Das ist ab sofort an der A96 bei Erkheim möglich. Der Energieversorger EnBW hat seine Schnelllade-Station für E-Autos nun in Betrieb genommen. Die „Tankstelle“ wurde in der Nähe des Edeka-Markts errichtet. Damit will das Unternehmen sein Schnellladenetz im bayerischen Fernverkehr weiter verdichten, heißt es vonseiten der EnBW.

In Erkheim stehen demnach acht Schnellladepunkte zur Verfügung mit einer Leistung von 300 Kilowatt. Nach Angaben des Energieversorgers laden Fahrzeuge dort, je nach Aufnahmeleistung, während eines 20-minütigen Ladestopps Strom für 400 Kilometer Reichweite auf. Der neue Ladepark ist darüber hinaus überdacht und mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Damit kann der Park laut einer Unternehmenssprecherin bis zu 18,5 Kilowatt des benötigten Stroms für den Betrieb selbst vor Ort erzeugen. Wie an allen anderen Ladestationen der EnBW in Deutschland fließe auch in Erkheim zu 100 Prozent Ökostrom.

Optimaler Standort

„Für einen schnellen Ladestopp zwischen München und dem Bodensee ist der Standort optimal“, hatte Timo Sillober, Chief Sales and Operations Officer bei der EnBW, bereits zu Baubeginn betont. „Mit diesem Schnellladestandort knüpfen wir das Ladenetz entlang einer wichtigen Route im Süden der Republik noch enger.“ So erreiche man eine möglichst große Abdeckung. Bereits heute betreibt die EnBW nach eigenen Angaben deutschlandweit mehr als 650 Schnellladestandorte, im Schnitt komme täglich ein weiterer hinzu.

„Unser Ziel ist, dass zwischen zwei Ladeparks im Fernverkehr maximal 40 bis 50 Kilometer liegen,“ so Sillober. Über die Investitionskosten gibt der Energieversorger auf Anfrage unserer Redaktion keine Auskunft. Prinzipiell investiere die EnBW bis 2025 rund 100 Millionen Euro jährlich in den Aus- und Aufbau von Schnellladeinfrastruktur in ganz Deutschland, teilte das Unternehmen bereits zu Beginn der Bauarbeiten mit.