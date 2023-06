Stromausfall in Memmingen: Supermärkte schlossen, Aufzüge blieben stecken

Einen Stromausfall gab es am Samstagnachmittag in Memmingen und Memmingerberg. Etliche Haushalte waren ohne Strom. Betroffen waren auch Supermärkte.

11.06.2023 | Stand: 11:19 Uhr

Um 16.15 Uhr war in Memmingen und teilweise in Memmingerberg am Samstag plötzlich der Strom weg. Das bestätigt der Stromversorger, die LEW. Auslöser sei ein technischer Defekt an einem Kabel der 20 kV-Mittelspannung im Bereich der Braunstraße in Memmingen gewesen. "Durch Spannungsverschiebungen in angrenzenden Leitungen kam es auf zwei weiteren Kabeln der Mittelspannung - eines im Bereich am Alten Einlass sowie eines im Bereich Waldfriedhof - zu so genannten Folgefehlern und damit zu Stromausfällen."

Viele Anrufe bei der Polizei, Aufzüge blieben stecken

Betroffen waren demnach Teile der Innenstadt, der östliche Stadtbereich und Teile Memmingerbergs sowie einige Bereiche im westlichen Gebiet. Insgesamt waren nach Schätzungen der LEW etwa 1700 Haushalte betroffen. Nach Angaben von Anwohnern hatten einige Supermärkte schließen müssen, weil auch sie ohne Strom waren. Laut Polizei gingen zahlreiche Anrufe von Einwohnern bei der Polizei ein. "Der Stromausfall hatte außerdem zur Folge, dass beispielsweise Aufzüge stecken blieben und viele Alarmanlagen ausgelöst wurden."

Stromausfall in Memmingen: Stromversorgung laut LEW wieder sicher

"Ingenieure in der Netzleitstelle von LEW Verteilnetz (LVN) begannen sofort damit, gemeinsam mit dem Bereitschaftsdienst der LVN-Betriebsstelle in Memmingen, durch Umschaltungen auf andere Leitungen schrittweise die Stromversorgung wieder herzustellen", sagt LEW-Pressesprecher Ingo Butters.

Die ersten Haushalte seien gegen 16.50 wieder am Netz gewesen, der Großteil der Haushalte dann gegen 17.20 Uhr. Die letzten Haushalte seien gegen 18.10 Uhr wieder mit Strom versorgt worden.

Am Samstagabend wurden laut Butters die defekten Mittelspannungskabel mit einem speziellen Kabelmesswagen untersucht, damit entschieden werden konnte, wie der Defekt repariert werden kann. Solange sei die Stromversorgung über andere Leitungen sichergestellt.