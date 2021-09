Stromausfall in Memmingen: Das war der Grund

In Memmingen war der Strom weg. Fast 3000 Haushalte waren davon betroffen.

21.09.2021 | Stand: 17:28 Uhr

Die Ursache für den Stromausfall am Freitagabend war ein technischer Defekt an einer Verbindungsstelle eines Kabels, das im Bereich zwischen Schrannenplatz und Gerbergasse liegt, teilen die Lechwerke (LEW) mit. Betroffen waren fast 3000 Haushalte im südlichen Stadtbereich.

Gegen 19.30 Uhr fiel der Strom aus.

Das sagen die LEW zum Stromausfall in Memmingen

"Ein Teil der betroffenen Haushalte war um 20 Uhr wieder mit Strom versorgt, bis halb neun waren dann alle Haushalte wieder am Netz", heißt es bei den LEW. "Die diensthabenden Ingenieure der zentralen Netzwarte von LEW Verteilnetz (LVN) stellten gemeinsam mit dem Bereitschaftsdienst der LVN-Betriebsstelle in Memmingen schnellstmöglich durch Umschaltungen auf andere Leitungen im Stromnetz die Stromversorgung schrittweise wieder her." Die defekte Verbindungsstelle wurde mittlerweile repariert.

Weitere Nachrichten aus Memmingen und Umgebung lesen Sie hier.