Suche nach 84-jähriger Frau in Bad Wörishofen mit Drohnen und Suchhunden

Eine Frau aus einem Seniorenheim wird in der Nacht bei der Polizei als vermisst gemeldet. In Bad Wörishofen beginnt eine groß angelegte Suchaktion.

11.11.2022 | Stand: 12:42 Uhr

Aus einem Seniorenheim in Bad Wörishofen wurde in der Nacht zum Freitag, 11. November 2022, eine Bewohnerin bei der Polizei als vermisst gemeldet. Zunächst wurde gründlich, aber erfolglos im Seniorenheim selbst nach der vermissten Frau gesucht.

Dann begann eine große Suchaktion mit etwa 50 Einsatzkräften der Bad Wörishofer Feuerwehr, des THW Memmingen und der Bad Wörishofer Polizei mit Unterstützung der Nachbarinspektionen. Zur Suche nach der 84 Jahre alten Frau wurden auch Suchhunde des BRK und Drohnen eingesetzt.

Orientierungslos und stark unterkühlt

In den Morgenstunden wurde die Vermisste von den Einsatzkräften gefunden. Sie war offensichtlich orientierungslos in einem privaten Vorgarten in eine Lichtböschung vor den Kellerfenstern gefallen und nicht mehr herausgekommen. Die stark unterkühlte Frau wurde vom Rettungsdienst übernommen und betreut.