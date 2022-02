Das Kinderstück „Als die Bohne Achterbahn fuhr“ feierte seine Uraufführung am Jungen Landestheater Schwaben und stellte Fragen wie: Wie fühlt sich das Leben in einem Ei an? Die Schauspieler Tim Weckenbrock (links) und Tobias Loth nahmen ihr Publikum mit auf eine ebenso aufschlussreiche wie heitere Entdeckungsreise in die Pflanzen- und Tierwelt.