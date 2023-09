Supermärkte: Entscheidung des Bad Grönenbacher Marktrats ist richtig

Zur geplanten Ansiedlung dreier Märkte am Ortsrand von Bad Grönenbach gibt es bereits einen Beschluss des Marktrats. Diese Entscheidung muss akzeptiert werden.

27.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

Die Entscheidung der Bad Grönenbacher Markträte, das Ratsbegehren zur Ansiedlung der Supermärkte und des Drogeriemarkts abzulehnen, ist richtig. Sicherlich gibt es Argumente für und gegen das Großprojekt am Ortsrand der Marktgemeinde. Doch diese wurden ja bereits in vorangegangen Sitzungen ausführlich dargelegt. Zudem waren die Supermärkte laut Bürgermeister Bernhard Kerler auch Thema bei einer Klausurtagung.

Für Antrag auf Ratsbegehren in Bad Grönenbach war ausreichend Zeit

Es war also ausreichend Zeit, um eine mögliche Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger ins Spiel zu bringen. Seit Mai liegt nun ein Beschluss des Marktrats vor. Auch wenn die Entscheidung am Ende mit 10:9 denkbar knapp ausgefallen ist, muss diese respektiert werden. Der Antrag kommt also eindeutig zu spät. Falls sich an der Situation etwas Grundlegendes ändern sollte, etwa durch eine noch ausstehende Bewertung der Regierung von Schwaben, könnten die Karten womöglich noch einmal neu gemischt werden. Es darf aber nicht Schule machen, dass eine Entscheidung eines demokratisch gewählten Gremiums von einigen der Mitglieder selbst gleich wieder infrage gestellt wird. Denn was ist ein Beschluss des Gemeinderats dann überhaupt noch wert?