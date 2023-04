Ehemaliges V-Markt-Gelände in Memmingen: Wann öffnet der neue Rewe-Markt?

Der Umbau für den neuen Rewe-Markt in Memmingen ist in vollem Gange. Inhaber-Gesellschaft spricht über Zeitplan, künftige Imbiss-Angebote und die neue Bäckerei.

26.04.2023 | Stand: 05:45 Uhr

Wer derzeit im Gewerbegebiet-Nord in Memmingen unterwegs ist und am Gebäude des ehemaligen V-Markts vorbeifährt, wird es sicherlich bemerkt haben: Seit Kurzem sind dort an der Außenfassade und auf dem Dach die Bauarbeiter zugange. Ein Großteil der Westfront ist bereits verglast. Wie die Inhaber-Gesellschaft, der das Gebäude gehört, auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt, liegt die Baugenehmigung seit Anfang April vor.

