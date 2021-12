Nach tödlichem Unfall auf der A7: Plötzlich tauchten weitere Schwerverletzte auf

Erst Stunden nach der Kollision auf der A7 kehrten einige Schwerverletzte zur Unfallstelle zurück. Polizei: Es könnte eine Schleuserfahrt gewesen sein.

03.12.2021 | Stand: 17:35 Uhr

„Das war wie im Film“, sagt Michael Guter, Kommandant der Feuerwehr Erolzheim. Er war in der Nacht zu Donnerstag beim Rettungseinsatz auf der A7 bei Dettingen an der Iller dabei. Ein Kleinbus verunglückte, ein Mann kam ums Leben. Weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Wohl handelte es sich dabei um Flüchtlinge, die illegal nach Deutschland kamen. Die Polizei geht von einer mutmaßlichen Schleuserfahrt aus. „Man hört so was ja immer wieder, sieht es im Fernsehen. Aber es live zu erleben, das war echt seltsam“, so Guter.