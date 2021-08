Tödlicher Unfall bei Altenstadt: Auto prallt gegen Betonwand

Nahe Altenstadt ist ein 42-Jähriger nach einem Unfall gestorben. Sein Auto prallte gegen eine Autobahnunterführung.

01.08.2021 | Stand: 13:14 Uhr

Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dattenhausen und Illereichen an der Unterführung der A7, in Fahrtrichtung Illereichen ist es am Sonntagmorgen zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen.

Dabei kam das Auto eines 42-jährigen Mannes aus der Region bei nassen Straßenverhältnissen, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort ungebremst frontal gegen die Brücke der Autobahnunterführung, berichtet die Polizei.

Mann starb nach Unfall nahe Altenstadt trotz Rettungseinsatz

Nachdem der Mann durch die Feuerwehr Altenstadt und Illereichen aus dem Fahrzeug geborgen werden konnte, starb er trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen an der Unfallstelle.

Um die Unfallursache vollumfänglich klären zu können, wurde ein Gutachter an die Unfallstelle beordert. Nachdem dieser seine Arbeit beendet hatte und das total beschädigte Fahrzeug abgeschleppt werden konnte, wurde die über mehrere Stunden gesperrte Strecke wieder frei gegeben.

