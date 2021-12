Türkheim: Mann verletzt eigenen Sohn (5) mit Auto

Ein Mann hat in Türkheim mit dem Auto seinen eigenen Sohn verletzt. Das fünf Jahre alte Kind kam mit Kopfverletzungen und Schürfwunden ins Krankenhaus.

Im Unterallgäu hat es am Sonntagabend einen Unfall gegeben, bei dem ein Kind verletzt wurde. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall in Türkheim. Dort brachte ein 47-Jähriger seine beiden Kinder mit dem Auto zu seiner Ex-Frau zurück. Laut Polizei fiel dem fünfjährigen Sohn an der Haustür auf, dass er noch was vergessen hatte.

Verletztes Kind in Türkheim: Vater wollte losfahren, als Sohn die Autotür öffnen wollte

Das Kind lief zum Auto zurück, in dem der Vater bereits wieder Platz genommen hatte. Als er die Fahrzeugtüre öffnen wollte, setzte der Vater nach Polizeiangaben den Wagen gerade in Bewegung. Das Kind stürzte zu Boden. Der Fünfjährige kam mit Kopfverletzungen und Schürfwunden in ein nahegelegenes Krankenhaus. (Lesen Sie auch: Mann im Kreis Lindau bedroht Ehefrau mit Messer und verletzt sich selbst)

