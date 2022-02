Tabellenführer für den HC Maustadt eine Nummer zu groß

Die Memminger Mannschaft unterliegt Sonthofen deutlich mit 3:12. Am Freitag geht es gegen den nächsten Titelaspiranten.

Der Tabellenführer aus Sonthofen war für den HC Maustadt mindestens eine Nummer zu groß. Beim hochgehandelten Meisterschaftsanwärter ERC Sonthofen unterlag die Memminger deutlich mit 3:12 (1:4/1:5/1:3), verpassten wegen der mangelhaften Chancenverwertung aber ein zumindest zahlenmäßig freundlicheres Ergebnis. Am Freitag (20 Uhr) geht es in der Eishockey-Bezirksliga für den HC Maustadt am Hühnerberg in Memmingen mit der SG Königsbrunn gegen einen weiteren Titelaspiranten.

Memmingen mit schlechter Chancenverwertung

Dass die Trauben beim souveränen Tabellenführer sehr hoch hängen, war klar. Dennoch hielten die Maustädter gut mit, einer der gravierenden Unterschiede war aber einmal mehr die Chancenverwertung. Hier präsentierten sich die Oberallgäuer abgezockter und stellten die Weichen früh auf Sieg. Nach 20 Minuten lag der HCM vor 400 Zuschauern bereits mit 1:4 hinten. Nur Neuzugang Maxi Härtl war mit seinem ersten Saisontreffer für die Grün-Gelben erfolgreich.

Nach der ersten Pause ein ähnliches Bild: Der HCM hielt vor allem gut mit, wenn Sonthofens Ausnahmespieler Havlicek nicht auf dem Eis stand. Aber der Tabellenführer konnte bei Bedarf immer wieder einen Zahn zulegen und ließ die Memminger auch nach Kevin Aschenbrenners 2:4-Anschlusstreffer nicht wirklich ins Spiel kommen. Im Gegenteil: Bis zur zweiten Pausensirene baute der ERC seinen Vorsprung sogar auf 9:2 aus.

Sonthofen schraubt Ergebnis in die Höhe

Im Schlussabschnitt markierte Sonthofen schnell den zehnten Treffer, ehe erneut Maxi Härtl den gegnerischen Keeper überlisten konnte. Am Ende zogen die Gastgeber nochmals an und schraubten das Ergebnis auf 12:3 in die Höhe.

Für Spielertrainer Ingo Nieder war dies „aber kein Grund, die Köpfe hängen zu lassen. Es war ein tolles Spiel vor toller Kulisse. Sonthofen ist in dieser Konstellation nicht unsere Liga.“ Nieder blickt bereits auf die nächste hohe Hürde. Denn am kommenden Freitag (20 Uhr) gastiert mit der ebenfalls ambitionierten Königsbrunner Spielgemeinschaft (EHC Königsbrunn 1b/EV Königsbrunn) ein weiteres „Schwergewicht“ am Memminger Hühnerberg. „Mal schauen, was geht“, sagt Nieder. Er hofft, dass er dann wieder weitere Alternativen zur Verfügung hat und mit seinen Jungs die Augsburger Vorstädter mehr als nur ärgern kann.