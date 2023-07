Ungeklärte Tat von 2020 in Memmingen: Sohn nimmt Tätersuche selbst in die Hand

Die Tat hat sich bereits 2020 ereignet. Das Opfer: eine 87-Jährige aus Memmingen. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Nun sucht der Sohn nach den Tätern.

30.06.2023 | Stand: 10:28 Uhr

Das Verbrechen gegen seine Mutter in der Memminger Innenstadt im Jahr 2020 beschäftigt ihn bis heute. Geklärt wurde es nicht. Deshalb wandte er sich zuletzt sogar an den Bayerischen Landtag – in der Hoffnung, der Fall würde doch noch gelöst werden. Ende 2021 starb seine Mutter. Doch Hubert Koch (Name von der Redaktion geändert) ist es wichtig, dass die Tat gelöst wird und andere Menschen, vor allem ältere, vor der Masche der Täter gewarnt werden.

"Sie waren der Frau körperlich überlegen"

Was damals im Haus seiner Mutter passierte, schildert er so: Der 6. März 2020. 12.49 Uhr, Memminger Innenstadt. Ein Mann klingelt. Die 87-Jährige öffnet. Er sagt, ihm sei aufgefallen, dass das Dach repariert werden muss. Dann ruft er einen zweiten Mann hinzu, angeblich sein Chef. Beide drängen ins Haus. Für 3000 Euro könnten sie das Dach reparieren, sagen sie. Die Seniorin hat aber nur 1000 Euro da. Das gibt sie den Männern.

„Sie waren der Frau körperlich überlegen. Da sie völlig unter Schock gestanden hat, war jede Gegenwehr sinnlos, weshalb sie ihnen das im Haus befindliche Bargeld aushändigte.“ Seine Mutter fragt die Männer noch, woher sie kommen. Sie erwidern: Von einer Firma aus Ottobeuren. Dann sagen die Täter, sie kaufen nun das Material für das Dach. Sie verschwinden und kommen nie wieder. Die Seniorin geht am selben Tag zur Polizei und erstattet Anzeige.

Täter konnten nicht ermittelt werden

Im April 2020 wird das Verfahren von der Staatsanwaltschaft laut Hubert Koch eingestellt. Der Grund: Die Täter hätten nicht ermittelt werden können. Das ärgert Koch. Seine Mutter habe die Täter genau beschrieben: beide etwa 60 Jahre alt, beide mit kurzen, grauen Haaren, einer sei schlank gewesen, der andere kräftiger. Beide hätten den schwäbischen Dialekt aus Memmingen gesprochen. Da sei sich seine Mutter sicher gewesen. Denn innerhalb des Allgäus ändere sich der Dialekt. Der Memminger sei sonst nirgendwo zu finden. Auch ein falscher Polizist schlug in Memmingen zu.

Warum wurden keine Phantombilder erstellt?

Auf unsere Nachfrage antwortet die Polizei, dass die Mutter von Koch zwei Mal befragt worden sei. Sie habe sich „nur an wenige Merkmale erinnern“ können, die für weitere Ermittlungen nicht gereicht hätten. Warum wurde kein Phantombild angefertigt, will Koch wissen. Polizei: Dafür hätte die Beschreibung nicht gereicht. Und: „Phantombilder werden grundsätzlich nur bei entsprechender Deliktswertigkeit angefertigt, beispielsweise bei einem Kapitalverbrechen.“ Warum wurden keine Fingerabdrücke im Haus genommen? Polizei: „In diesem Falle gab es keine Hinweise auf auszuwertende Spurenträger“ – etwa vom Täter zurückgelassene Gegenstände.

Koch wundert sich zudem, warum die Polizei damals nur die Besucher einer benachbarten sozialen Einrichtung befragte und nicht auch weitere Nachbarn. Das wollten wir von der Polizei wissen: „Die Geschädigte wurde über ihre Wohnsituation und ihre Nachbarschaft befragt. Nachdem sich daraus keine neuen Ermittlungsansätze ergaben, wurde auf eine Befragung verzichtet.“

Ermittlungen "oberflächlich und undurchsichtig"

Koch ist mit den Ermittlungen und deren Einstellung nicht einverstanden. All das sei „oberflächlich und undurchsichtig“. Im August 2022 erhebt er gegen die Staatsanwaltschaft eine Dienst- und Rechtsaufsichtsbeschwerde „wegen unzureichender Ermittlungen“. Sie wurde zurückgewiesen. Also wandte er sich mit einer Petition an den Landtag. Denn Koch befürchtet, dass die Täter noch aktiv sind.

Und die Pflicht der Staatsanwaltschaft sei, die Gesellschaft und vor allem ältere Menschen vor solchen Tätern zu schützen. Doch aus Kochs Sicht fehle der Wille, die Täter zu finden. Wir fragen bei der Polizei: „Gehen Sie solchen Delikten mit weniger Druck nach, weil sie keine Kapazitäten haben?“„Die Polizei versucht unabhängig von der Schwere des Falls, durch alle zur Verfügung stehenden Ermittlungsmöglichkeiten den Fall aufzulösen. In diesem Fall nutzte der polizeiliche Sachbearbeiter alle Möglichkeiten aus.“ Lesen Sie auch: Betrüger erbeuten im Allgäu fast 100.000 Euro durch Schockanrufe

Ein Querulant?

Kochs Petition wurde im April dieses Jahres im Landtag von einem Ausschuss beraten. Das Ergebnis: Es sei nicht zu beanstanden, wie die Staatsanwaltschaft vorgegangen sei. Es habe „keine erfolgversprechenden Ermittlungsansätze zur Identifizierung der Beschuldigten“ gegeben. Ebenfalls „nicht erfolgversprechend“ wäre es gewesen, wenn die Polizei mit Kochs Mutter durch die Stadt gefahren wäre, um Ausschau nach den Tätern zu halten.

Zudem habe es keine ähnlichen Fälle in Memmingen und Umgebung gegeben, mit denen dieser Fall hätte verglichen werden können, um auf die Spur der Täter zu kommen. Nun versucht Koch über ein Kleinanzeigen-Portal im Internet, die Täter zu finden. „Möglicherweise haben sie mit ihrer Tat geprahlt.“ Bisher habe sich aber noch niemand mit einem Hinweis gemeldet. Wer so weit geht wie Koch, werde oft als Querulant bezeichnet. Doch das lässt er nicht gelten. Er wolle Gerechtigkeit. Das sei sein Recht. Und das sei er seiner Mutter schuldig.